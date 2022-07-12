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В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору

В Бурятии состоялся крестный ход на Иоаннову гору
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Верующие отпраздновали день рождества Иоанна Крестителя

7 июля в Свято-Троицком Селенгинском монастыре состоялось празднование рождества Крестителя Господня Иоанна. Накануне состоялось всенощное бдение, а утром при большом стечении молящихся в выносном алтаре монастыря была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил наместник обители игумен Алексий (Ермолаев), ему сослужило духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Также в нём приняли участие священники из Иркутской епархии.

За божественной литургией причастилось 420 человек. Затем состоялся крестный ход на Иоаннову гору. Поучаствовать в этом большом празднике прибыли паломники из разных уголков Бурятии. Особенно много приехало паломников из Иркутска: целыми семьями с детьми, внуками, также приходами храмов. Уже во второй раз на крестный ход раз прибыла группа паломников из Красноярска. Посетили Свято-Троицкий Селенгинский монастырь и поучаствовали в крестном ходе на Иоаннову гору даже паломники из Луганской области во главе с иеромонахом Сергием из Луганска. Они путешествуют по святым местам России, молятся за мир на родной земле.

Крестное шествие сделало остановку в селе Ильинка. Здесь в сельском храме во имя Богоявления Господня был совершён молебен, который возглавил протоиерей Евгений Старцев, служивший здесь 20 лет назад настоятелем.

Затем паломники подкрепились и продолжили путь. На вершине Иоанновой горы отслужили водосвятный молебен, а после вернулись в монастырь, где отведали праздничную трапезу.

- В крестном ходе приняли участие около тысячи человек. Все благодарили братию за праздник, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
православие Бурятия крестный ход епархия

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