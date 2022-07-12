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В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Бурятии прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
В комплексном зачёте победила команда ГУ МЧС России по республике

В Улан-Удэ завершились ежегодные республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Бориса Дарагана. На протяжении трёх дней представители пожарно-спасательных подразделений Бурятии соревновались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, комбинированной пожарной эстафете, подъёме по штурмовой и трёхколенной лестницам и боевом развёртывании. За титул сильнейших боролись также юноши и девушки. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 120 участников.

- Эти соревнования проводятся для популяризации пожарно-спасательного спорта, где пожарные показывают смекалку, ловкость и выносливость. Так, штурмовая лестница используется при тушении пожаров в высотных зданиях. 100-метровая полоса с препятствиями – это один из нормативов по пожарно-строевой подготовке. Также в соревнованиях участвуют юноши и девушки, которые планируют поступать в учебные заведения МЧС России. В прошлом году поступили пять человек, ребята успешно занимаются пожарно-спасательным спортом, - рассказал председатель федерации пожарно-спасательного спорта Республики Бурятия Олег Романов.

Республиканские соревнования начались в пожарно-спасательной части №72 с подъёма по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни. В финале среди мужчин в этом виде соревнований лучший результат показал начальник отделения организации подготовки и пожарно-спасательного спорта ГУ МЧС России по Республике Бурятия Дмитрий Луценко.

Продолжились состязания атлетов в пожарно-спасательной части №56, где спасатели выполняли подъём по выдвижной трёхколенной лестнице в окно второго этажа учебной башни. На центральном стадионе атлеты состязались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Там же прошли такие дисциплины, как пожарная эстафета и боевое развёртывание.

В боевом развёртывании среди мужчин первое место заняла сборная команда №3.

- Боевое развёртывание – это командный вид спорта, куда входит 7 человек, и от каждого участника зависит окончательный результат – хорошо отработать на каждой позиции, - рассказал участник команды-победительницы, помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 56 Фёдор Чирков.

На протяжении всех этапов спортсмены показали высокую физическую подготовку. Однако места на пьедестале распределялись следующим образом. В комплексном зачёте среди детей и взрослых лучшей стала команда главного управления МЧС России по Республике Бурятия, набрав 17827 баллов. На втором месте – сборная команда №3 с результатом 14736 баллов. Третьими стали представители сборной №1. Победителей наградили почётными грамотами, медалями и переходящими кубками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

Справка

Основателем пожарно-прикладного спорта в Бурятии является Борис Антонович Дараган. Именно по его инициативе в 1968 году была создана сборная команда по пожарно-прикладному спорту среди взрослых, которая стала выезжать на зональные соревнования в разные города России. В 1970-х годах в республике появилась своя юношеская команда.

Будучи начальником пожарной охраны республики, Борис Дараган неоднократно выступал в качестве главного судьи на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в городах Уфа, Благовещенск, Хабаровск. Также он имел звание судьи республиканской категории. Отмечая большие заслуги Б.А. Дарагана в создании и развитии пожарно-прикладного спорта в Бурятии, в 2003 году был учреждён кубок его имени.
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