Сегодня будет переменная облачность
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 июля, в республике переменная облачность, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер днём северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +26,+28.
В Бурятии днём ожидаются грозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 12.07.2022
Сегодня будет переменная облачность
На ней будут представлены работы популярного в сетях дизайнера-иллюстратора
Борцы Аги соревновались за призы «Бүхэ барилдаан» памяти Цырена Даширабданова
В Монгун-Тайгинском кожууне впервые состоялся праздник в честь яководов
Среди вариантов: Лемасово, Горячинск, Турка и другие
На Торейских озёрах вновь гнездятся птицы
Свой брак семья Штайнбрехер зарегистрировала в 1972 году
В Алтачейском заказнике проходят наблюдения по заселению искусственных дуплянок
В регионе сохраняется средний класс пожарной опасности
Юбилей отпраздновала Прасковья Жаркова
Именины у долгожителя Тункинского район состоятся завтра, 12 июля
Его планируемая мощность составит 35 млн штук сеянцев в год
Национальный праздник Монголии проходит с 7 по 12 июля
Балдан Цыжипов выиграл «золото» в весовой категории свыше 90 кг
Отдыхающим на Байкале пришлось прятаться от медведя в машине