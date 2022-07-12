Праздник пройдёт в Эгитуйском дацане
В Еравнинском районе Бурятии 16 июля состоится спортивный праздник «Эрын гурбан наадан», посвящённый святыне «Зандан Жуу». Мероприятие пройдёт в Эгитуйском дацане.
С 10:00 до 12:30 в дацане будет проведён буддийский молебен. В 11:00 начнутся соревнования по стрельбе из лука. В 12:00 стартует турнир по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан»
Торжественное открытие праздника святыни запланировано на 13:00. С 14:00 пройдут конные скачки, сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
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В Бурятии состоятся «Эрын гурбан наадан», посвящённые «Зандан Жуу»
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