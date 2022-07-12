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В Бурятии пройдёт шахматный турнир «Тункинская долина»

В Бурятии пройдёт шахматный турнир «Тункинская долина»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призовой фонд составит более 350000 рублей

В Бурятии с 25 по 28 июля пройдёт шахматный турнир «Тункинская долина». Соревнования проводятся в посёлке Аршан Тункинского района, в спортивном центре и Аршанской СОШ имени П.М. Билдаева.

Предварительная регистрация участников проходит до 23 июля по электронной почте: [email protected]

Будут проведены турнир «А» и турнир «Б». «А» - open-турнир, в «Б» участвуют дети 2011 года рождения и младше. Участники, выступающие в бурятском национальном костюме, освобождаются от организационного взноса.

Призёры награждаются денежными призами. Среди участников из сёл будет разыгран приз «Лучший сельский шахматист в open-турнире» (шахматист должен иметь сельскую прописку и постоянно проживать по месту прописки). Среди участников, выступающих в бурятском национальном костюме, проводится конкурс на самый красивый костюм.

Программа соревнований

25 июля
19:00 – 21:00 – регистрация участников

26 июля
9:00 – 10:00 – регистрация участников
10:00 – 10:30 – открытие соревнований
10:30 – 13:00 – I-VIII туры

27 июля
10:00 – VIII-XI туры. Закрытие соревнований

28 июля
День отъезда

Возрастное ограничение 0+
Бурятия шахматы турнир спорт Тункинский район

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