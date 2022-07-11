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В Туве провели скачки яков

В Туве провели скачки яков
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
В Монгун-Тайгинском кожууне впервые состоялся праздник в честь яководов

Первый праздник яка прошёл 9 и 10 июля в селе Кызыл-Хая отдалённого Монгун-Тайгинского кожууна Тувы. Он собрал животноводов из разных уголков республики: из Тоджинского, Овюрского, Бай-Тайгинского, Эрзинского, Тес-Хемского и Дзун-Хемчикского кожуунов.

В рамках праздника в начале июня в селе Кызыл-Хая прошла научно-практическая конференция, посвящённая изучению яков и яководчества в регионе. Были заслушаны доклады представителей научного сообщества республики на темы «История возникновения яка», «Правила содержания яка».

9 июля состоялось торжественное открытие мероприятия. На нём животноводов удостоили почётных званий. Также в первый день праздника прошли парад яководов, конкурс тувинских юрт, была организована выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также мясной и молочной продукции местных товаропроизводителей. Среди участников праздника были организованы конкурсы на поднятие барана и покорение столба.

Самой зрелищной частью программы стали скачки яков, в которой приняли участие девять наездников. Первым пришёл сарлык по кличке «Тотпас-Сарыг», что в переводе означает «Ненасытный жёлтый», которым управлял ученик 8 класса Моген-Бүренской средней школы.

Также внимание местных жителей привлекли гости праздника из Тоджинского кожууна. Делегация тоджинцев привезла с собой северных оленей.

10 июля состоялись конные скачки среди взрослых лошадей на призы администрации Мөнгүн-Тайгинского кожууна и среди молодых лошадей на призы администрации сумона Моген-Бурен. Завершились празднества в честь яководов соревнованиями по национальной борьбе «хуреш» на призы заслуженного животновода сельского хозяйства России Владимира Чоргаара. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

Тува фестиваль яки спорт Праздники животноводство

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