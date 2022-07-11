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В Забайкальском крае провели новый турнир по бурятской борьбе

В Забайкальском крае провели новый турнир по бурятской борьбе
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Борцы Аги соревновались за призы «Бүхэ барилдаан» памяти Цырена Даширабданова

8 июля на центральном стадионе посёлка Агинское в Забайкалье прошёл первый краевой турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» памяти заслуженного работника физической культуры Агинского Бурятского автономного округа и Республики Бурятия, мастера спорта РСФСР по национальным видам Цырена Даширабданова. Соревнования также были посвящены 85-летию со дня образования округа.

В турнире приняли участие 67 борцов. Также в открытии соревнований участвовали главы и заместители глав муниципальных районов и городского округа «Посёлок Агинское», семья, родственники Цырена Даширабданова, его земляки и воспитанники, спортивная общественность.

- Цырен Лодоевич был инициатором становления правил по бурятской борьбе, которые сегодня применяются в соревнованиях. Чётко требовал соблюдать данные правила: танец орла, шуудаг, гутал, он все требовал. В жизни был мягким человеком, но по работе он был принципиальным, - подчеркнул глава муниципального района «Дульдургинский район» Базар Дугаржапов.

- Цырен Даширабданов всю свою жизнь посвятил развитию и популяризации вольной борьбы. Сам он боролся со школьной скамьи, много раз защищал честь Дульдургинского района и Агинского округа на первенствах Читинской области и России. После окончания Читинского государственного педагогического института работал тренером в Зуткулее, Алханае, Могойтуе. Его ученики становились победителями окружных, областных, зональных и всероссийских соревнований. Цырен Лодоевич был вице-президентом федерации спортивной борьбы Агинского Бурятского автономного округа, - сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа.

По итогам соревнований абсолютным чемпионом стал Александр Рабданов из села Гунэй. В финале он боролся с Саяном Жигзымаевым из села Цаган-Ола.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край бурятская борьба национальные виды спорта спорт

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