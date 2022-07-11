Борцы Аги соревновались за призы «Бүхэ барилдаан» памяти Цырена Даширабданова
8 июля на центральном стадионе посёлка Агинское в Забайкалье прошёл первый краевой турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» памяти заслуженного работника физической культуры Агинского Бурятского автономного округа и Республики Бурятия, мастера спорта РСФСР по национальным видам Цырена Даширабданова. Соревнования также были посвящены 85-летию со дня образования округа.
В турнире приняли участие 67 борцов. Также в открытии соревнований участвовали главы и заместители глав муниципальных районов и городского округа «Посёлок Агинское», семья, родственники Цырена Даширабданова, его земляки и воспитанники, спортивная общественность.
- Цырен Лодоевич был инициатором становления правил по бурятской борьбе, которые сегодня применяются в соревнованиях. Чётко требовал соблюдать данные правила: танец орла, шуудаг, гутал, он все требовал. В жизни был мягким человеком, но по работе он был принципиальным, - подчеркнул глава муниципального района «Дульдургинский район» Базар Дугаржапов.
- Цырен Даширабданов всю свою жизнь посвятил развитию и популяризации вольной борьбы. Сам он боролся со школьной скамьи, много раз защищал честь Дульдургинского района и Агинского округа на первенствах Читинской области и России. После окончания Читинского государственного педагогического института работал тренером в Зуткулее, Алханае, Могойтуе. Его ученики становились победителями окружных, областных, зональных и всероссийских соревнований. Цырен Лодоевич был вице-президентом федерации спортивной борьбы Агинского Бурятского автономного округа, - сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа.
По итогам соревнований абсолютным чемпионом стал Александр Рабданов из села Гунэй. В финале он боролся с Саяном Жигзымаевым из села Цаган-Ола.
В Забайкальском крае провели новый турнир по бурятской борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 12.07.2022
Сегодня будет переменная облачность
На ней будут представлены работы популярного в сетях дизайнера-иллюстратора
Борцы Аги соревновались за призы «Бүхэ барилдаан» памяти Цырена Даширабданова
В Монгун-Тайгинском кожууне впервые состоялся праздник в честь яководов
Среди вариантов: Лемасово, Горячинск, Турка и другие
На Торейских озёрах вновь гнездятся птицы
Свой брак семья Штайнбрехер зарегистрировала в 1972 году
В Алтачейском заказнике проходят наблюдения по заселению искусственных дуплянок
В регионе сохраняется средний класс пожарной опасности
Юбилей отпраздновала Прасковья Жаркова
Именины у долгожителя Тункинского район состоятся завтра, 12 июля
Его планируемая мощность составит 35 млн штук сеянцев в год
Национальный праздник Монголии проходит с 7 по 12 июля
Балдан Цыжипов выиграл «золото» в весовой категории свыше 90 кг
Отдыхающим на Байкале пришлось прятаться от медведя в машине