В Забайкалье возрождаются знаменитые птичьи базары

На Торейских озёрах вновь гнездятся птицы



В Даурском заповеднике Забайкальского края проведены летние учёты птиц. Мероприятие проводится в рамках наблюдений за состоянием трансграничной сети экологического мониторинга – обширной российско-монгольско-китайской сети специальных мониторинговых площадок и профилей для многолетнего наблюдения за состоянием экосистем трансграничного Даурского региона. Данные исследований позволяют получать сведения об общем состоянии и многолетней динамике водоёмов, населении птиц, растительности.



Светланой Бальжимаевой, орнитологом Даурского заповедника, обследовано более 50 озёр на территории трёх районов края: Ононского, Борзинского и Агинского. Инвентаризация пернатых показала, что лебеди-кликуны, гуси-сухоносы, огари, пеганки, лысухи, чибисы, шилоклювки и монгольские чайки уже вывели потомство. Чомги, черношейные поганки и речные крачки пока продолжают сидеть на гнёздах. По всему маршруту также изредка отмечали журавлей-красавок, некоторые пары с птенцами. Численность этих журавлей, к сожалению, несколько лет назад значительно упала и до сих пор остаётся низкой.



Учёты принесли долгожданную новость: в этом году началось возрождение птичьих колоний на озере Барун-Торей. Напомним, что прошло уже более 10 лет, как на заповедных Торейских озерах из-за их высыхания в ходе многолетней засухи исчезли многовидовые птичьи базары, которые располагались на островах. Наполнение озёр началось осенью 2020 года. В этот же год появились многотысячные скопления перелётных птиц. Крупные гнездовые поселения возрождаются медленнее. В этом году отмечены первые, пока ещё сравнительно небольшие колонии некоторых из ранее обитавших здесь видов чаек, крачек и куликов. Эти виды птиц особенно любят остров Хухан. Здесь сейчас отмечены колонии чегравы и шилоклювки (оба вида занесены в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского края). Между ними устроили свои гнезда монгольские чайки. А вот «звезда» этого сообщества – редчайшая реликтовая чайка на Торейские озера прилетела, островом явно интересуется, но гнездиться пока не решилась.



На других островах Барун-Торея (а их в общей сложности около 10) отмечены колонии шилоклювок, чайконосых крачек и монгольских чаек. Цапли и бакланы в этом году ещё не гнездятся – ждут пока подрастёт и размножится в озёрах рыба.



Кроме это, началось возрождение крупных линных скоплений глобально угрожаемого вида гуся – сухоноса. Во время учётов около острова Хухан была отмечена стая примерно из ста особей. Линяют они в июле. Во время линьки крупного оперения гуси очень уязвимы, поскольку временно теряют способность к полёту. Поэтому они стараются выбрать на этот период максимально безопасное место. Торейские озера идеально отвечают таким требованиям.



Учёты ознаменовались ещё одной интересной находкой: на Торейских озерах зафиксирована пара лебедей-шипунов. Данный вид для Забайкалья является залётным и отмечается на территории чрезвычайно редко. На Торейских озерах за последние полтора века шипунов видели лишь дважды. Об этом сообщает пресс-центр Даурского заповедника.

