В Улан-Удэ преподаватели медколледжа станцевали «Макарену»



Однако расслабляться им ещё пока рановато. С 1 июля выпускники проходят необходимую аккредитацию.



Справка:



Республиканский базовый медицинский колледж имени Раднаева – одно из старейших учебных заведений в Бурятии. Его история начинается с 10 октября 1930 года. Первый выпуск был весной 1933 года, из которого выпустили первых 30 акушерок.



Сейчас колледж осуществляет подготовку кадров по следующим специальностям: лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, фармация, лабораторная диагностика, стоматология и стоматология ортопедическая.



