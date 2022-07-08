В Улан-Удэ преподаватели медколледжа станцевали «Макарену»

Зажигательный танец педагоги подарили выпускникам
На днях в республиканском базовом медицинском колледже имени Раднаева в Улан-Удэ отпраздновали выпускной. Дипломы медикам вручили в КТЦ «Феникс».
На концерте преподаватели колледжа порадовали выпускников танцем в стиле «Макарена». В свою очередь, вчерашние студенты поддержали своих наставников громкими аплодисментами.
Однако расслабляться им ещё пока рановато. С 1 июля выпускники проходят необходимую аккредитацию.
Справка:
Республиканский базовый медицинский колледж имени Раднаева – одно из старейших учебных заведений в Бурятии. Его история начинается с 10 октября 1930 года. Первый выпуск был весной 1933 года, из которого выпустили первых 30 акушерок.
Сейчас колледж осуществляет подготовку кадров по следующим специальностям: лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, фармация, лабораторная диагностика, стоматология и стоматология ортопедическая.
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