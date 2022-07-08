В парках Улан-Удэ включили релаксирующую музыку

Отдыхающим в парках обещают приятные мелодии



В пяти парках Улан-Удэ теперь звучит релаксирующая музыка.



- Дорогие горожане! Чтобы ваши летние прогулки в городских парках были ещё уютнее, для вас будет звучать релаксирующая музыка, - сообщает администрация города.



Приятные мелодии будут включать в парках «Юбилейный», «Кристальный», «Молодёжный», а также в парках имени Жанаева и Орешкова. В будние дни музыка звучит по утрам с 10:00 до 12:00, по вечерам с 17:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 13:00, с 16:00 до 21:00.



