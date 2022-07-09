Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём грозы, местами по северу ливни. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +22,+27, местами +14,+19.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, Фото:
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