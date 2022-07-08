В Бурятии вступили в брак 12 несовершеннолетних юношей и 53 девушки

Бурятстат привёл любопытную статистику ко Дню любви, семьи и верности



С 2008 года 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Занимательную праздничную статистику привели в Бурятстате.



В 2021 году в Бурятии вступили в брак 5272 пары (5,4 браков на 1000 населения).



- Среди заключивших брак впервые вступили в него 71 % мужчин и 69 % женщин. Повторно вступили в брак 28 % мужчин и 30 % женщин, - уточнили в Бурятстате.



Женщины активнее вступают в брак в более раннем возрасте, чем мужчины. Среди несовершеннолетних, связавших себя узами брака, 53 девушки и лишь 12 юношей.



Зато в возрасте 60 лет и старше вступили в брак 88 женщин и 150 мужчин.



В целом браки в Бурятии наиболее активно заключаются мужчинами и женщинами в возрасте 20-34 года.



Большинство вступающих в брак обладают одинаковым уровнем образования. В 2021 году заключили брак 2220 невест с высшим/неполным высшим образованием, при этом у 64 % невест жених имел аналогичное образование. Подобная ситуация наблюдается и среди невест со средним профессиональным образованием (61 %).



По итогам 2021 года наиболее часто вступали в брак жители Северобайкальска (8 браков на 1000 населения), на второй и третьей ступенях пьедестала расположились Северо-Байкальский (7,9) и Окинский (6,8) районы. Жители Улан-Удэ показали весьма скромный результат в 5,1 браков на 1000 населения, что ниже среднереспубликанского значения.



Отметим, в 2021 году в республике родилось 11 999 детей, из них 6174 мальчика и 5825 девочек. В зарегистрированном браке родилось 67 % детей. Кстати, детей родилось на 683 меньше, чем годом ранее.



В целом по республике рождаемость составила 12,2 родившихся на 1000 населения. Среди районов Бурятии наилучшие показатели рождаемости отмечены в Джидинском (16,9), Окинском (15,8) и Закаменском (15,6) районах. В Улан-Удэ уровень рождаемости составил 11,4 родившихся на 1000 населения.



