В Советском районе Улан-Удэ работает флюоропередвижная машина

Горожан приглашают бесплатно пройти флюорографию
В июле в Советском районе столицы Бурятии работает флюоропередвижная машина. Бесплатно пройти флюорографию можно с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Улица Кабанская, 6 – до 12 июля,
- СОШ №44 – с 13 по 14 июля,
- Улица 40-лет Победы, 2а – 15 июля,
- Микрорайон Аэропорт, 1 – с 18 по 19 июля,
- микрорайон Сокол, 6а – с 20 по 21 июля,
- Улица Природная, 20а – 22 июля,
- Улица Ермаковская, 37 – 25 июля,
- Улица Михалева, 25а – с 26 по 27 июля,
- Микрорайон Дивизионный, 2-й участок, 93 – с 28 по 29 июля.
- Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалистов
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