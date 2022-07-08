В Советском районе Улан-Удэ работает флюоропередвижная машина

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалистов

В июле в Советском районе столицы Бурятии работает флюоропередвижная машина. Бесплатно пройти флюорографию можно с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:- Улица Кабанская, 6 – до 12 июля,- СОШ №44 – с 13 по 14 июля,- Улица 40-лет Победы, 2а – 15 июля,- Микрорайон Аэропорт, 1 – с 18 по 19 июля,- микрорайон Сокол, 6а – с 20 по 21 июля,- Улица Природная, 20а – 22 июля,- Улица Ермаковская, 37 – 25 июля,- Улица Михалева, 25а – с 26 по 27 июля,- Микрорайон Дивизионный, 2-й участок, 93 – с 28 по 29 июля.- Не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.