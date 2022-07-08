Цирк Бурятии примет участие в монгольском шоу

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Государственный цирк Бурятии получил официальное приглашение на участие в конкурсе под названием «Быть или не быть», который проводит монгольский телевизионный канал UBS, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.- По условиям конкурса, цирк Бурятии сможет принять участие в первом и втором турах шоу дистанционно, отправив видеоматериалы своих выступлений. Если участники, по оценкам жюри, пройдут в следующий этап, то артисты поедут в Монголию для участия в третьем очном этапе конкурса. Пожелаем нашим цирковым удачи! - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Безусловно, артисты готовятся к выступлениям и с энтузиазмом смотрят на свои перспективы.- Для государственного цирка Бурятия - это новая возможность показать своё мастерство. Я думаю, что наши артисты раскроются по-новому, а для этого необходимый творческий потенциал есть! - уверенно говорит директор цирка Бурятии Наталья Борисова.