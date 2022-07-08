Танцовщицы из Китая обучились на Байкале

Четверо китайских студентов балета прошли в том числе проверку начальной военно-спортивной подготовки
Учащиеся 4/8 класса Бурятского республиканского хореографического колледжа Фу Вэньцянь, Ян Юйцзе, Пань Яин и студентка третьего курса Чжао Цзылань по приглашению ВСГИК прошли краткосрочную учёбу на IX Байкальской летней школе «Байкальская Лира». Об этом рассказала специалист по международным и региональным связям Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашева Галина Кулиш.
Мероприятие прошло на базе отдыха института культуры «Ослик» в посёлке Энхалук на Байкале. Всего Байкальская летняя школа собрала почти сто студентов и педагогов.
Программа включала тренинги, творческие мастерские по декоративно-прикладному творчеству народов России, класс народного танца, волонтёрскую экологическую акцию «От сердца к сердцу» и т.д. Лучшие педагоги института культуры и других учебных заведений республики делись со студентами своими знаниями и опытом.
- Участники школы были разделены на четыре команды. Нас обучали социально-культурному проектированию, командообразованию, проводили мастер-классы по медиатехнологиям в культуре, - делится студентка Бурятского хореографического колледжа Чжао Цзылань. - Для студентов работали четыре творческие мастерские по декоративно-прикладному, хореографическому и музыкальному искусствам. Мы, конечно, выбрали профильное направление, по танцам.
- В свободное время мы проходили квесты, состязались в волейбол и «Захват флага», собирали мусор на берегу Байкала, а также участвовали в военно-патриотической игре «Тропа выживания - Патриоты России». И не заметили даже, как быстро пролетело время, - добавляет учащаяся Фу Вэньцянь.
Военная-патриотическая игра включала упражнения по общей физической подготовке, тактической медицине, гражданской безопасности в мирное время, преодолению «минного поля», «мышеловки» и навесной переправы, спортивному ориентированию, разборке-сборке автомата, надеванию противогаза и т. д. По уровню сложности испытания не уступали настоящим военным студенческим сборам.
По итогам учебных занятий, тренингов и творческих мастерских состоялись защита проектов, выставка мастерской декоративно-прикладного искусства, конкурс на лучшую айдентику и проморолик Байкальской летней школы и концерт.
Одновременно на побережье Байкала прошел II республиканский форум волонтерских центров и органов студенческого самоуправления «PROмолодёжь». В интерактивном формате здесь познакомили с добровольческими акциями, которые пройдут в Бурятии этим летом, и их организаторами.
- Байкальская летняя школа - это хороший пример коллаборации между разными образовательно-культурными учреждениями республики, - считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
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