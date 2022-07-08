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В Бурятии сельчане восстанавливают храм святителя Николая

В Бурятии сельчане восстанавливают храм святителя Николая
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Продолжается возрождение храма в селе Цаган-Усун

В день празднования рождества Иоанна Крестителя в храме святителя Николая села Цаган-Усун Джидинского района Бурятии была совершена первая со времён его закрытия божественная литургия.

Возведённый в 1867 году Никольский миссионерский храм, строитель которого был отмечен царской медалью, долгое время находился в аварийном состоянии. Но некоторое время назад стараниями активных людей села и прочих добровольцев он стал потихоньку восстанавливаться.

В прошлом году настоятелем храма равноапостольных Мефодия и Кирилла посёлка Наушки иеромонахом Ефремом (Шишкиным) в возрождающемся храме села Цаган-Усун было отслужено несколько молебнов, совершено массовое крещение в реке Селенга, организованы традиционные крещенские купания.

В самом Никольском храме проведены работы по его расчистке, остановлено саморазрушение здания, построена колокольня. В этом году запланированы укладка полов, установка окон и дверей, изготовление куполов.

- Одной из особенностей храма является фрагментарно сохранившийся старинный иконостас, который впоследствии послужит образцом для его исторической реконструкции, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Бурятия православие Джидинский район епархия

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