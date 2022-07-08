В нацпарке на Байкале находят «приветы из прошлого»

В Иркутской области обнаружили предметы из бронзового века



Тесло, наконечник стрелы и зуб – эти предметы из бронзового века были найдены в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области, в одном из заливов местности Шида. Все находки будут изучены специалистами и однажды станут частью археологической коллекции одного из музеев региона.



Места, где такие находки отсутствуют, могут стать площадками под инфраструктуру для туристов. Поэтому сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» взаимодействуют с профессиональными археологами и вместе с ними проводят натурно-рекогносцировочные работы.



Вот и накануне, на острове Ольхон в ходе совместного выезда были установлены локации под пять пикниковых точек (в районе деревни Харанцы и бухты Семь Сосен), а также под будущие информационные стенды и навигационные указатели.



- Только так можно сохранить культурные слои предыдущих поколений, оставить возможность для современников и потомков изучить историю человечества на берегах Байкала, во всех возможных деталях, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

