В Иркутске перед судом предстанет владелица «резиновой» квартиры

Женщина за деньги прописывала людей в своей квартире



31-летняя иркутянка обвиняется в фиктивной регистрации иностранца, а также фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания.



Ранее женщина подала заявление в многофункциональный центр и зарегистрировала в своей квартире несколько российских и иностранных граждан. Помимо этого, иркутянка предоставила в миграционное подразделение полиции сведения, которые позволили иностранцам оформить фиктивную постановку на учёт.



При этом, ни один гражданин фактически в жилом помещении не проживал. За оказанное содействие женщина получала деньги.



Сотрудники отдела дознания доказали 54 эпизода преступной деятельности женщины.



Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

