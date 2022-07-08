В Иркутске перед судом предстанет владелица «резиновой» квартиры

Женщина за деньги прописывала людей в своей квартире
31-летняя иркутянка обвиняется в фиктивной регистрации иностранца, а также фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания.
Ранее женщина подала заявление в многофункциональный центр и зарегистрировала в своей квартире несколько российских и иностранных граждан. Помимо этого, иркутянка предоставила в миграционное подразделение полиции сведения, которые позволили иностранцам оформить фиктивную постановку на учёт.
При этом, ни один гражданин фактически в жилом помещении не проживал. За оказанное содействие женщина получала деньги.
Сотрудники отдела дознания доказали 54 эпизода преступной деятельности женщины.
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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Общество, Фото:
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