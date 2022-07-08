В Бурятии рассказали, как избавиться от комаров без вреда для здоровья

Специалисты пояснили, как выбирать и применять репелленты
Укусы комаров, мух и клещей могут привести к инфекционным заболеваниям, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. В ведомстве рассказали, как правильно выбирать и применять репелленты.
Что такое репелленты и какие они бывают
Репелленты – вещества, отпугивающие насекомых и клещей. Они бывают синтетические или на натуральных веществах растительного происхождения — эфирных маслах (цитронеллы, герани, гвоздики, эвкалипта, и др.). Как правило, последние репеллентные средства имеют слабое и непродолжительное отпугивающее действие. Синтетические репелленты обеспечивают более длительный защитный эффект от кровососущих.
Все репеллентные средства на основе синтетических репеллентов через 15 минут после нанесения на кожу должны обеспечивать 100 % отпугивание комаров. Средства на натуральных веществах могут не обеспечивать полную защиту, о чем должно быть указано на этикетке.
- Наиболее эффективное и длительное отпугивание различных групп насекомых обеспечивает ДЭТА (N,N-диэтилтолуамид), но одновременно это действующее вещество и более токсично, наименее токсично при более низкой эффективности вещество ИР3535, которое наиболее часто используют для производства репеллентных средств для детей, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства дали рекомендации, как лучше наносить защитный аэрозоль. Оказывается, лучшая защита обеспечивается, если обрабатывать одежду. На одежде репелленты сохраняют активность в течение нескольких дней, а на коже всего несколько часов.
- При нанесении на одежду защитный эффект репеллентов может длиться более 20 суток. Следует учитывать, что токсический эффект любого репеллентного средства при нанесении на одежду минимальный, поэтому некоторые средства в аэрозольной форме разрешены для применения взрослым людям при нанесении и на кожу, и на одежду, а детям — только на одежду, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзоре.
Для нанесения только на кожу предназначены кремы, гели, лосьоны, карандаши, эмульсии и салфетки. Аэрозольные упаковки с газом-пропеллентом и спреи с механическими разбрызгивателями предназначены для нанесения и на кожу, и на одежду: их сначала нужно распылить на ладонь и равномерно распределить.
Для правильного выбора репеллентного средства необходимо помнить:
- Средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, номер которого указан в документах для реализации. В реестре дезинфекционных средств указаны разрешённые для продажи на территории РФ репеллентные средства. Их можно найти по номеру госрегистрации или названию средства.
– Вся информация о назначении средства, способе применения и мерах предосторожности, изготовителе и др. изложена на этикетке.
– Выбирать репеллентное средство следует, исходя из условий, в которых вы планируете находиться, и данных о действующих веществах и их активности, указанных на этикетке.
Например, если вы знаете, что будете в месте, где много гнуса, а одежда будет лёгкой, стоит выбрать максимально сильное средство, содержащее более 25% ДЭТА (на этикетке должно быть написано: время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу более 4 часов, при нанесении на одежду - до 20 суток).
- Детей нужно защищать менее агрессивными средствами, предназначенными специально для детского возраста.
Для детей среднего и младшего возраста применяют репеллентное средство в виде крема, молочка, салфеток, спрея или в аэрозольной упаковке, с низким содержанием ДЭТА (<10%) для детей среднего возраста, а для младшего возраста – репеллента ИР3535.
На основе репеллента с низкой токсичностью реализуются средства, разрешённые для применения детьми с 1 года и младше (на этикетке должен быть указан минимальный возраст детей и написано: «время защитного действия от насекомых при нанесении на кожу до 3 часов (или до 2 часов), при нанесении на одежду - до 3-5 суток»). Средства на основе ИР3535 также разрешены для применения беременным и кормящим женщинам.
Средств длительного действия (более 4 часов при нанесении на кожу), разрешённых для нанесения на кожу детей, не существует.
- Репелленты с высоким содержанием ДЭТА (30-50%), предназначенные для обработки одежды, можно применить не только для защиты от гнуса, но и для защиты от таёжных и лесных клещей. При этом необходимо учитывать, что эти средства отпугивают, но не убивают опасных для здоровья клещей. На этикетках всех репеллентов, разрешённых для защиты от клещей, обязательно указано: «Средство обеспечивает неполную защиту от клещей. Будьте внимательны!».
- В последнее время появились новые популярные формы применения репеллентов — браслеты и наклейки, а также стикеры и пластыри. У таких изделий обычно низкие защитные свойства, однако, с учётом их безопасности эти изделия разрешены для применения взрослыми и детьми при низкой численности насекомых. На этикетках должно быть указано: «Для снижения количества укусов комаров при их низкой численности».
- Для защиты от клещей рекомендуется применять акарицидные (инсектоакарицидные) или инсектоакарицидно-репеллентные средства, предназначенные для обработки одежды специально для защиты от клещей. При правильном применении такие средства обеспечивают практически полную защиту.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году активность клещей выросла в пять раз, так стало значительно больше людей, заразившихся вирусным клещевым энцефалитом.
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