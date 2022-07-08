Он расположен на границе Европы и Азии
Двухтонная глыба флюорита на постаменте, облицованном агатами, в честь дружбы между Монголией и Россией появилась 4 июля на площадке «Граница Европа – Азия» под Екатеринбургом. Каменный памятный знак «Монгольский камень в «саду камней» установлен на белом основании, украшенном агатами круглой формы, символизирующими монгольскую национальную юрту.
По информации представительства МИД России в Екатеринбурге, в этом туристическом месте заложены камни из разных уголков мира. Новая композиция – это природный камень, привезённый несколько лет назад с монгольских гор. Его торжественно установили вместе с памятной табличкой, посвящённой столетию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Директор Уральского центра камня Горного университета Фират Нурмухаметов рассказал, что двухтонный камень, привезённый из Монголии, преподнёс геологам сюрприз.
- Когда мы только начали шлифовать его, камень был мягким, но потом об него сломали три алмазных сверла – внутри оказался прочнейший кварц. Агаты, которыми украшен постамент, тоже из Монголии. Их привезли геофизики Горного университета, - пояснил Фират Нурмухаметов.
В церемонии открытия приняла участие делегация Монголии во главе с вице-министром горнодобывающей и тяжёлой промышленности О. Батнайрамдалом. Монголы прибыли в Екатеринбург для участия выставке «Иннопром», сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В честь дружбы с Монголией на Урале установили двухтонный камень
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Три игры мужей» проведут в рамках освящения 41-метровой статуи Будды Арья-Бала
Его обнаружили на востоке Турции
В первую очередь она ориентирована на льготную категорию граждан
В Заиграевском районе с 50-летием семейной жизни поздравили чету Горбик
Он расположен на границе Европы и Азии
Также он выиграл приз за лучшее оперное исполнение
В республике впервые появятся «заслуженные мастера спорта России» по стрельбе из арбалета
Горожан приглашают бесплатно пройти флюорографию
Продолжается возрождение храма в селе Цаган-Усун
Чествование прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности
Спортсменка проведёт бой за золотую медаль сегодня, 8 июля
Зажигательный танец педагоги подарили выпускникам
Отдыхающим в парках обещают приятные мелодии
За свалки и мытьё машин в водоёмах грозят штрафы, напомнили жителям
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Кижингинского района