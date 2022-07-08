В честь дружбы с Монголией на Урале установили двухтонный камень

Общество, Фото: представительство МИД России в Екатеринбурге

Он расположен на границе Европы и Азии



Двухтонная глыба флюорита на постаменте, облицованном агатами, в честь дружбы между Монголией и Россией появилась 4 июля на площадке «Граница Европа – Азия» под Екатеринбургом. Каменный памятный знак «Монгольский камень в «саду камней» установлен на белом основании, украшенном агатами круглой формы, символизирующими монгольскую национальную юрту.



По информации представительства МИД России в Екатеринбурге, в этом туристическом месте заложены камни из разных уголков мира. Новая композиция – это природный камень, привезённый несколько лет назад с монгольских гор. Его торжественно установили вместе с памятной табличкой, посвящённой столетию установления дипломатических отношений между двумя странами.



Директор Уральского центра камня Горного университета Фират Нурмухаметов рассказал, что двухтонный камень, привезённый из Монголии, преподнёс геологам сюрприз.



- Когда мы только начали шлифовать его, камень был мягким, но потом об него сломали три алмазных сверла – внутри оказался прочнейший кварц. Агаты, которыми украшен постамент, тоже из Монголии. Их привезли геофизики Горного университета, - пояснил Фират Нурмухаметов.



В церемонии открытия приняла участие делегация Монголии во главе с вице-министром горнодобывающей и тяжёлой промышленности О. Батнайрамдалом. Монголы прибыли в Екатеринбург для участия выставке «Иннопром», сообщает новостное агентство «Монцамэ».

