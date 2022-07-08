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В честь дружбы с Монголией на Урале установили двухтонный камень

В честь дружбы с Монголией на Урале установили двухтонный камень
Общество,  Фото:представительство МИД России в Екатеринбурге
Он расположен на границе Европы и Азии

Двухтонная глыба флюорита на постаменте, облицованном агатами, в честь дружбы между Монголией и Россией появилась 4 июля на площадке «Граница Европа – Азия» под Екатеринбургом. Каменный памятный знак «Монгольский камень в «саду камней» установлен на белом основании, украшенном агатами круглой формы, символизирующими монгольскую национальную юрту.

По информации представительства МИД России в Екатеринбурге, в этом туристическом месте заложены камни из разных уголков мира. Новая композиция – это природный камень, привезённый несколько лет назад с монгольских гор. Его торжественно установили вместе с памятной табличкой, посвящённой столетию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Директор Уральского центра камня Горного университета Фират Нурмухаметов рассказал, что двухтонный камень, привезённый из Монголии, преподнёс геологам сюрприз.

- Когда мы только начали шлифовать его, камень был мягким, но потом об него сломали три алмазных сверла – внутри оказался прочнейший кварц. Агаты, которыми украшен постамент, тоже из Монголии. Их привезли геофизики Горного университета, - пояснил Фират Нурмухаметов.

В церемонии открытия приняла участие делегация Монголии во главе с вице-министром горнодобывающей и тяжёлой промышленности О. Батнайрамдалом. Монголы прибыли в Екатеринбург для участия выставке «Иннопром», сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия памятник Россия международное сотрудничество

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