85-летие Иркутской области отпразднуют в сентябре

В программу Дней региона вошло более 20 мероприятий
Празднование Дней Иркутской области, посвящённых 85-летию образования региона, продлится с 8 по 27 сентября. В программу вошло более 20 крупных событий, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и областного правительства.
Цикл праздничных мероприятий откроют Дни Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутске. В их рамках продут выставки и концерты народных коллективов округа.
В сентябре в селе Анга Качугского района состоится празднование 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, миссионера, служившего на Аляске и на востоке России. К его юбилею проведут фестиваль «Ангинский хоровод», который объединит все народности и культуры Иркутской области.
– Самым массовым днём празднования 85-летия Иркутской области станет 10 сентября. В этот день в областном центре состоятся праздничные народные гуляния «С Днём рождения, область Иркутская!» (0+). На площади имени графа Сперанского пройдёт большой праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Иркутской области. В сквере имени Кирова организуют ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, фестиваль сельскохозяйственной продукции, мёда и осеннего урожая, – сказала министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.
Гуляния продолжит концерт с участием звезды российской эстрады Александра Маршала (6+) и праздничный фейерверк (0+). Его запустят сразу из трёх точек: от ледокола «Ангара», в районе острова Юности и у мемориала «Вечный огонь».
В программу празднования 85-летия Иркутской области вошли крупные культурные события. Самыми громкими станут выставки двух крупнейших российских музеев. 19 августа в здании отдела сибирского искусства Иркутского областного художественного музея откроется экспозиция «Бубновый валет» Русского музея (12+). Она будет работать до 23 октября. В главном здании областного художественного музея 9 сентября откроются Дни Эрмитажа (6+). Они будут идти до 9 ноября.
В первой половине сентября в Черемхово состоится межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». Также в сентябре в Иркутске пройдёт международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале», а с 22 по 26 сентября – Байкальский международный кинофестиваль имени В.Г. Распутина «Человек и Природа». В конце сентября состоятся творческая лаборатория государственного театра наций по современной драматургии и всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи».
Днём образования Иркутской области является 27 сентября. Накануне, 25 сентября, откроются Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Пройдут праздничное богослужение, крестный ход, молебен «Во славу Земли Иркутской» и отдельная писательская программа, которая включает встречи и концерт.
27 сентября в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского состоится торжественный приём губернатора региона и концерт в честь празднования 85-летия со дня образования области (6+).
Также к юбилею планируется провести парад иркутского студенчества, спартакиаду среди дворовых команд области, фестиваль ГТО «Готов к труду и обороне» среди детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и Дни защиты от экологической опасности, в том числе День озера Байкал.
В сентябре Дни Иркутской области пройдут в Москве. В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации представят экономический потенциал региона. На различных столичных площадках пройдут выставки и концерты исполнителей региона.
85-летие Иркутской области отпразднуют в сентябре
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