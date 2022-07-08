В Иркутской области разрабатывается проект единой электронной карты

В первую очередь она ориентирована на льготную категорию граждан



В Иркутской области решается вопрос создания единой карты жителя региона. Концепция проекта была утверждена в мае этого года. В целях её реализации сформирована рабочая группа под руководством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова.



- Это один из перспективных проектов, разрабатываемых министерством цифрового развития и связи региона. Карта жителя Иркутской области – это инструмент повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых жителям Приангарья. В том числе таких, как оплата проезда в общественном транспорте на всей территории области в соответствии с действующими тарифами, получение скидок на товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, которые станут партнёрами проекта. Также предполагается, что с помощью такой карты можно будет получать льготные лекарства, другие виды социальной помощи. В первую очередь проект ориентирован на льготную категорию граждан, - отметил Руслан Ситников.



Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, на базе информационно-технического центра региона рассматривается техническая возможность внедрения цифровых сервисов на базе банковской карты «Мир».



- Помимо банковского и транспортного приложений карта жителя может содержать персональные данные гражданина: ФИО, фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса обязательного медицинского страхования и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты, - пояснил Игорь Рыморенко.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, среди целей разработки и внедрения карты жителя – создание единого и удобного инструмента использования нефинансовых сервисов, повышение эффективности и качества социального обслуживания населения, обеспечение экономии бюджетных средств, выделяемых на реализацию социальных программ.



Многофункциональная электронная именная карта будет являться идентификатором жителя в информационной инфраструктуре Иркутской области и обеспечит персональное предоставление мер социальной поддержки. Она может использоваться как платёжный инструмент, проездной билет, скидочная карта, пропуск и в качестве идентификатора при обращении граждан за получением государственных и муниципальных услуг в органы социальной защиты, учреждения здравоохранения.



- Карта жителя Иркутской области, в первую очередь, конечно, разрабатывается для того, чтобы гражданам было удобно. Не нужно носить с собой множество разных карт на все случаи жизни – достаточно будет одной. При этом решается и ещё ряд задач. Например, по повышению эффективности расходования бюджетных средств, по контролю за их целевым использованием. Немаловажно и то, что такой инструмент создаётся на основе отечественных разработок и направлен на достижение цели по цифровизации экономики, - подчеркнул Руслан Ситников.

