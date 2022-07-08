В Бурятии почётных званий удостоены спортсмены и тренер

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В республике впервые появятся «заслуженные мастера спорта России» по стрельбе из арбалета



Приказом министерства спорта России от 30 июня N 82 нг трём спортсменкам Бурятии присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России» по стрельбе из арбалета. «Заслуженного» получили Валентина Протасова, Анна Сушко и Инна Будаева. Впервые спортсмены республики удостоены подобных званий по этому виду спорта.



- Моё высшее спортивное звание – это целиком заслуга моих тренеров, работавших со мной на протяжении всего пути. Не ищите причины. Ставьте цель и добивайтесь, – советует Валентина Протасова.



Следующим приказом министерство спорта России звание «Заслуженный тренер России» по стрельбе из арбалета присвоено тренеру республики Максиму Ситдикову.



- Это заслуженная и долгожданная награда, - рассказывает Максим Ситдиков.



Ещё одним приказом звание «Мастер спорта России международного класса» по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (волейбол сидя) присвоено Виталию Соболеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



