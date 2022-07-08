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В выходные в Бурятии ожидается переменчивая погода

В выходные в Бурятии ожидается переменчивая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидаются дожди и жара

В выходные в Бурятии ожидаются дожди. При этом воздух в дневные часы воздух прогреется до +28 градусов, но возможен холодный ветер. Ночные температуры будут варьироваться в пределах +11 градусов, однако местами будет довольно прохладно: всего около +4 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 9 июля, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём грозы, местами по северу ливни. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +5,+10, днём +22,+27, местами +14,+19.

В воскресенье, 10 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9, днём +23,+28, местами +14,+19.

Новая неделя начнётся с дождей. 11 июля по республике переменная облачность, дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +4,+9, днём +20,+25, местами +13,+18.
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