Горячей воды не будет больше недели
С 00:00 11 июля по 20 июля будет отключено горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов Улан-Удэ в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Об этом напомнила пресс-служба ПАО «ТГК-14».
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановит свою работу для подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Остановка станции необходима для ремонта оборудования, которое круглосуточно находится в работе под давлением.
- За десять дней будет проведена полная ревизия и ремонт оборудования: паропроводов, трубопроводов, газоходов, градирни, запорной арматуры, а также ремонт вспомогательных систем: насосов, электроустановок, оборудование КИПиА, трансформаторов и т.д. Также во время останова запланирован капитальный ремонт дымовой трубы №1: очистка внутреннего и внешнего стволов от отложений, ремонт футеровки, маркировочная покраска и нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции трубы. Энергетики очистят от зольных отложений газоходы к дымовым трубам, а также градирню и систему орошения от иловых отложений, - сообщили в ТГК-14.
Ремонтные работы завершатся опрессовкой трубопроводов, после чего потребители города будут подключаться к горячему водоснабжению.
Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горячей воды не будет больше недели
В ловкости и силе соревнуются пожарные
Площадь свалки составила почти шесть тысяч квадратных метров
«С таким вызывающим пренебрежением к Байкалу и людям на его берегах, я столкнулся впервые», - заявил руководитель лесничества
Женщины чаще мужчин рассказывают о ссорах из-за температуры в офисе
Кошка просидела в выгребной яме несколько дней
Медосмотр проводится два раза в год
Также в районе Элеватора закроют проезд для автомобилей
Самой главной семейной ценностью, по мнению большинства жителей республики, является уважение
Зарядку проводят инструкторы по лечебной физкультуре
На условном пожаре спасли пострадавшего
В столицу Бурятии приедут в том числе члены сборной России по вольной борьбе
В деле разбиралась прокуратура
В Забайкалье приедут авторы из Улан-Удэ, Иркутска и Благовещенска
Участники посоревнуются в пяти номинациях