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Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды

Улан-удэнцам напомнили об отключении горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Горячей воды не будет больше недели

С 00:00 11 июля по 20 июля будет отключено горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов Улан-Удэ в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Об этом напомнила пресс-служба ПАО «ТГК-14».

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 планово остановит свою работу для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Остановка станции необходима для ремонта оборудования, которое круглосуточно находится в работе под давлением.

- За десять дней будет проведена полная ревизия и ремонт оборудования: паропроводов, трубопроводов, газоходов, градирни, запорной арматуры, а также ремонт вспомогательных систем: насосов, электроустановок, оборудование КИПиА, трансформаторов и т.д. Также во время останова запланирован капитальный ремонт дымовой трубы №1: очистка внутреннего и внешнего стволов от отложений, ремонт футеровки, маркировочная покраска и нанесение антикоррозийной защиты на металлоконструкции трубы. Энергетики очистят от зольных отложений газоходы к дымовым трубам, а также градирню и систему орошения от иловых отложений, - сообщили в ТГК-14.

Ремонтные работы завершатся опрессовкой трубопроводов, после чего потребители города будут подключаться к горячему водоснабжению.

отключение воды горячее водоснабжение

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