Также он выиграл приз за лучшее оперное исполнение
С 23 июня по 2 июля в нидерландском городе Хертогенбос прошёл 55-й международный вокальный конкурс (International Vocal Competition). Гран-при конкурса выиграл 33-летний российский тенор, уроженец Иркутска Андрей Данилов, сообщает Иркутский областной музыкальный театр.
Певцу присудили главный приз в размере 7500 евро и такого же размера приз за лучшее исполнение оперного произведения. Также он выиграл премию от прессы в размере 1000 евро.
Международный вокальный конкурс в Хертогенбосе впервые был проведён в 1954 году. Он является единственным международным певческим конкурсом в Нидерландах, равно ориентированным как на оперу, так и на оратории и жанр «Lied».
Иркутянин завоевал гран-при на вокальном конкурсе в Нидерландах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике впервые появятся «заслуженные мастера спорта России» по стрельбе из арбалета
Горожан приглашают бесплатно пройти флюорографию
Продолжается возрождение храма в селе Цаган-Усун
Чествование прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности
Спортсменка проведёт бой за золотую медаль сегодня, 8 июля
Отдыхающим в парках обещают приятные мелодии
За свалки и мытьё машин в водоёмах грозят штрафы, напомнили жителям
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Кижингинского района
Монгольский телеканал UBS проводит шоу «Быть или не быть»
Бурятстат привёл любопытную статистику ко Дню любви, семьи и верности
Четверо китайских студентов балета прошли в том числе проверку начальной военно-спортивной подготовки
Женщина за деньги прописывала людей в своей квартире
Специалисты пояснили, как выбирать и применять репелленты
Горожане уже вышаркивают декоративное покрытие
Зверьки взбираются на спину матери при намёке на опасность