Иркутянин завоевал гран-при на вокальном конкурсе в Нидерландах

Общество, Фото: International Vocal Competition

Также он выиграл приз за лучшее оперное исполнение



С 23 июня по 2 июля в нидерландском городе Хертогенбос прошёл 55-й международный вокальный конкурс (International Vocal Competition). Гран-при конкурса выиграл 33-летний российский тенор, уроженец Иркутска Андрей Данилов, сообщает Иркутский областной музыкальный театр.



Певцу присудили главный приз в размере 7500 евро и такого же размера приз за лучшее исполнение оперного произведения. Также он выиграл премию от прессы в размере 1000 евро.



Международный вокальный конкурс в Хертогенбосе впервые был проведён в 1954 году. Он является единственным международным певческим конкурсом в Нидерландах, равно ориентированным как на оперу, так и на оратории и жанр «Lied».

