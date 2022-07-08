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В Улан-Удэ пробегут эстафету с пожарным стволом вместо палочки

В Улан-Удэ пробегут эстафету с пожарным стволом вместо палочки
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В ловкости и силе соревнуются пожарные

С 6 по 8 июля на Центральном стадионе Бурятии проходят республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Бориса Дарагана. Вместе со взрослыми участвуют юные пожарные, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Первый день соревнований прошёл на территории пожарно-спасательной части №72, где находится учебная башня. Спортсмены приняли участие в двух дисциплинах: они совершили подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни и подъём по трёхколенной лестнице в окно третьего этажа. Для того, чтобы успешно пройти первый этап, необходимо быть физически развитым и обладать скоростью и ловкостью.

Второй день соревнований прошёл на Центральном стадионе, где спортсмены преодолели 100-метровую полосу с препятствиями. Такая дисциплина требует от спортсмена полной концентрации сил и внимания. Через 23 метра после старта спортсмен преодолевает двухметровый забор, подхватывает два пожарных рукава, пробегает по буму (бревну), после чего присоединяет один рукав к разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой – к пожарному стволу, находящемуся за спиной. Затем спортсмен пересекает финишный створ.


На третий день соревнований запланирована пожарная эстафета, боевое развёртывание, подведение итогов соревнований и награждение.

Пожарная эстафета соревнований – одна из самых зрелищных дисциплин. Спортсмены с пожарным стволом в качестве эстафетной палочки проходят четыре этапа.

На первом этапе спортсмен поднимается на крышу домика при помощи лестницы-палки, на втором этапе преодолевает забор, высотой два метра. На третьем этапе, подхватив рукава и пробежав по буму, спортсмен присоединяет рукава к разветвлению и прокладывает рукавную линию. Финальный, четвёртый этап оканчивается зрелищным действием – участник огнетушителем тушит горящую в противне жидкость.

Ещё один зрелищный вид соревнований – боевое развёртывание, оно включает забор воды мотопомпой из резервуара. После команда прокладывает магистральную рукавную линию и струей воды «поражает» мишени.


пожарно-прикладной спорт спорт пожарные

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