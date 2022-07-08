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В Бурятии нашли огромную свалку

В Бурятии нашли огромную свалку
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Площадь свалки составила почти шесть тысяч квадратных метров

В Иволгинском районе Бурятии на двух смежных земельных участках сельхозназначения нашли огромную свалку. В овраг длительное время сбрасывали строительный мусор и бытовые отходы. Площадь свалки составила почти шесть тысяч квадратных метров.

Первый земельный участок огорожен деревянным забором, однако с северо-восточной части ограждения нет, там расположен тот самый овраг, ставший незаконной свалкой. Отходы сюда завозят, вероятно, через ворота, расположенные с восточной стороны участка.

- Сотрудники Россельхознадзора тщательно изучили космоснимки данной территории, из которых можно сделать вывод, что овраг используется для складирования мусора с 2019 года. На 2022 год площадь свалки составила 1840 кв.метров. Характер захламления представлен строительным мусором (снятая штукатурка, шифер, металлический профиль, ломаный кирпич), а также другие отходы (пластиковая тара, полиэтилен, алюминиевые банки, стеклянная посуда, доски), - сообщает пресс-служба Россельхознадзора Бурятии и Иркутской области.

Часть свалки попадает и на второй участок. Через восточную часть проходит тот же овраг, который также используют для выброса мусора. Площадь свалки на втором участке составила 4134 квадратных метра.

Специалисты взяли образцы почвы на экспертизу. В результате исследования было выявлено значительное превышение содержания загрязняющих веществ.

- Свалки отходов в местах, не предназначенных для их размещения, представляют серьёзную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Вещества, образующиеся при разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух. Дождевая вода вымывает ядовитые вещества разложившихся отходов, что приводит к загрязнению и заражению открытых водоёмов и грунтовых вод. Несанкционированные свалки мусора являются источниками химического и биологического загрязнения почв, - поясняют специалисты.

Надзорный орган проведут проверку, по результатам которой накажут виновных лиц. Оба земельных участках принадлежат физлицам. 
свалка Россельхознадзор

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