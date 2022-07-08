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В Улан-Удэ четверть офисных работников ссорятся из-за кондиционеров

В Улан-Удэ четверть офисных работников ссорятся из-за кондиционеров
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщины чаще мужчин рассказывают о ссорах из-за температуры в офисе

Четверть жителей Улан-Удэ заявили о периодических скандалах в офисах из-за кондиционеров. Данные исследования среди офисных работников столицы Бурятии представил портал SuperJob.

Выяснилось, что несоответствие климатических предпочтений нередко становится поводом для конфликтов среди сослуживцев. 25% жителей Улан-Удэ заявили, что в их офисных коллективах коллеги периодически ссорятся из-за кондиционеров.

При этом женщины рассказывают о ссорах из-за кондиционеров чаще мужчин (28 и 22% соответственно). Причём в комментариях сильный пол подтверждает, что женские коллективы в вопросах климата иногда совершенно непримиримы: «В женских отделах, когда есть и молодые, и совсем пожилые дамы. Доходит до переезда в другие кабинеты».

По сравнению с прошлым годом в офисных коллективах ссориться из-за кондиционеров стали чуть реже.

Половина опрошенных отметила, что не участвовали в конфликтах из-за кондиционеров и не были их свидетелями.


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