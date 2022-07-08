Женщины чаще мужчин рассказывают о ссорах из-за температуры в офисе
Четверть жителей Улан-Удэ заявили о периодических скандалах в офисах из-за кондиционеров. Данные исследования среди офисных работников столицы Бурятии представил портал SuperJob.
Выяснилось, что несоответствие климатических предпочтений нередко становится поводом для конфликтов среди сослуживцев. 25% жителей Улан-Удэ заявили, что в их офисных коллективах коллеги периодически ссорятся из-за кондиционеров.
При этом женщины рассказывают о ссорах из-за кондиционеров чаще мужчин (28 и 22% соответственно). Причём в комментариях сильный пол подтверждает, что женские коллективы в вопросах климата иногда совершенно непримиримы: «В женских отделах, когда есть и молодые, и совсем пожилые дамы. Доходит до переезда в другие кабинеты».
По сравнению с прошлым годом в офисных коллективах ссориться из-за кондиционеров стали чуть реже.
Половина опрошенных отметила, что не участвовали в конфликтах из-за кондиционеров и не были их свидетелями.
В Улан-Удэ четверть офисных работников ссорятся из-за кондиционеров
Общество, Фото:
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