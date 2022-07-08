Родившиеся племенные телята получат иммунитет от суррогатных матерей
В период с 1 по 3 июля впервые в Бурятии была проведена трансплантация глубокозамороженными эмбрионами крупного рогатого скота, полученными от высокопродуктивных племенных животных с высоким генетическим потенциалом. Работа проводилось на коровах реципиентах в хозяйствах Бичурского и Кабанского районов.
- Трансплантация эмбрионов — это один из биотехнологических методов для улучшения качественных и продуктивных свойств животных, позволяющий получить потомство с улучшенными генетическими свойствами, который существенно увеличив поголовье высокоценного скота. Оплодотворённые яйцеклетки (зиготы, эмбрионы) получают от генетически ценных коров доноров, на седьмой день после её осеменения, до прикрепления эмбриона к стенке матки. Эмбрион пересаживают в матку коровы-реципиента, которая служит в качестве «суррогатной матери» и не имеет ценных породных свойств. В случае, если пересадка окажется результативной и эмбрион приживётся, животное получит все необходимые витаминно-минеральные вещества в течение всего периода беременности. Родившийся телёнок значительно будет превосходить корову-реципиента по своему генетическому потенциалу, а также получит колостральный иммунитет от коровы-реципиента приспособленной к местным условиям среды обитания, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Для этих целей хозяйства закупили 10 эмбрионов черно-пёстрой породы, 25 эмбрионов симментальской породы и 5 эмбрионов казахской белоголовой породы. Эмбрионы были закуплены у племпредприятия Алтайского края.
Подготовку животных для трансплантации эмбрионов проводили специалисты отдела репродукции и лабораторных исследований племенной службы РБ. Для проведения трансплантации глубокозамороженными эмбрионами и обучения сотрудников в Бурятию прибыли специалисты из Барнаула. Теперь в хозяйствах ждут результатов проделанной работы.
Коровам Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В программу Дней региона вошло более 20 мероприятий
Добровольцев столицы Бурятии приглашают на семинар
В Агинский округ приедут гости из Казахстана, Киргизии и Англии
В Иркутской области обнаружили предметы из бронзового века
«Три игры мужей» проведут в рамках освящения 41-метровой статуи Будды Арья-Бала
Его обнаружили на востоке Турции
В первую очередь она ориентирована на льготную категорию граждан
В Заиграевском районе с 50-летием семейной жизни поздравили чету Горбик
Он расположен на границе Европы и Азии
Также он выиграл приз за лучшее оперное исполнение
В республике впервые появятся «заслуженные мастера спорта России» по стрельбе из арбалета
Горожан приглашают бесплатно пройти флюорографию
Продолжается возрождение храма в селе Цаган-Усун
Чествование прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности
Спортсменка проведёт бой за золотую медаль сегодня, 8 июля