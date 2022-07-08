Коровам Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов

Общество, Фото: пресс-служба МСХиП РБ

Родившиеся племенные телята получат иммунитет от суррогатных матерей



В период с 1 по 3 июля впервые в Бурятии была проведена трансплантация глубокозамороженными эмбрионами крупного рогатого скота, полученными от высокопродуктивных племенных животных с высоким генетическим потенциалом. Работа проводилось на коровах реципиентах в хозяйствах Бичурского и Кабанского районов.



- Трансплантация эмбрионов — это один из биотехнологических методов для улучшения качественных и продуктивных свойств животных, позволяющий получить потомство с улучшенными генетическими свойствами, который существенно увеличив поголовье высокоценного скота. Оплодотворённые яйцеклетки (зиготы, эмбрионы) получают от генетически ценных коров доноров, на седьмой день после её осеменения, до прикрепления эмбриона к стенке матки. Эмбрион пересаживают в матку коровы-реципиента, которая служит в качестве «суррогатной матери» и не имеет ценных породных свойств. В случае, если пересадка окажется результативной и эмбрион приживётся, животное получит все необходимые витаминно-минеральные вещества в течение всего периода беременности. Родившийся телёнок значительно будет превосходить корову-реципиента по своему генетическому потенциалу, а также получит колостральный иммунитет от коровы-реципиента приспособленной к местным условиям среды обитания, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



Для этих целей хозяйства закупили 10 эмбрионов черно-пёстрой породы, 25 эмбрионов симментальской породы и 5 эмбрионов казахской белоголовой породы. Эмбрионы были закуплены у племпредприятия Алтайского края.



Подготовку животных для трансплантации эмбрионов проводили специалисты отдела репродукции и лабораторных исследований племенной службы РБ. Для проведения трансплантации глубокозамороженными эмбрионами и обучения сотрудников в Бурятию прибыли специалисты из Барнаула. Теперь в хозяйствах ждут результатов проделанной работы.

