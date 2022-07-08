В Бурятии наградили самые крепкие семьи

Чествование прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности
Торжественное мероприятие, посвящённое всероссийскому Дню семьи, любви и верности состоялось 7 июля в Улан-Удэ. В рамках мероприятия 49 супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали «За любовь и верность».
Виновников торжества поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной Цыденовой. Супружеские пары, пришедшие на праздник, поделились своими жизненными историями и трудовыми подвигами, а также рассказали о своём продолжении: детях, внуках и правнуках.
Всего в 2022 году федеральным оргкомитетом Дня семьи, любви и верности выделено 75 медалей «За любовь и верность» для награждения супружеских пар, проживающих в Бурятии. Из них 31 семья прожила в браке 50 и более лет. Среди награждаемых семей 37 многодетных, из которых 14 воспитали 5 и более детей.
- В Русской православной церкви этот праздник называют Днём памяти святых Петра и Февронии. Они считались покровителями семьи и брака. В 2008 году к этой дате в России приурочили День семьи, любви и верности. Торжественную дату отмечали, но официального статуса праздник не имел. В этом году День семьи, любви и верности получил статус официального праздника в России, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
С 2014 года в Бурятии почти 400 семей отмечены почётной всероссийской наградой. Ежегодно награждается порядка 70 пар.
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