 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

В Улан-Удэ расскажут о волонтёрстве

В Улан-Удэ расскажут о волонтёрстве
Общество,  Фото:pixabay.com
Добровольцев столицы Бурятии приглашают на семинар

21 июля в Улан-Удэ пройдёт городской летний семинар добровольцев «Делаем добро». Мероприятие проводится в целях популяризации и развития волонтёрского движения с участием школьников, студентов и работающей молодёжи.

Экспертами выступят приглашённые спикеры из ассоциации тренеров (г. Москва, г. Калининград) и эксперты из Улан-Удэ. На семинаре расскажут о трендах и направлениях развития корпоративного волонтёрства, о преимуществах участия в грантовых конкурсах, о патриотическом волонтёрстве для школьников и о событийном волонтёрстве, как технологии вовлечения студентов в системную волонтёрскую деятельность.

- Заявки принимаются до 19 июля в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ (ул. Павлова д. 1, каб. 4, тел. (3012) 43-60-42, e-mail: [email protected]), - сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ добровольчество волонтеры семинар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль
Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль
Общество, 08.07.2022
В рамках фестиваля состоятся 4 турнира
Коровам Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов
Коровам Бурятии впервые провели трансплантацию эмбрионов
Общество, 08.07.2022
Родившиеся племенные телята получат иммунитет от суррогатных матерей
85-летие Иркутской области отпразднуют в сентябре
85-летие Иркутской области отпразднуют в сентябре
Общество, 08.07.2022
В программу Дней региона вошло более 20 мероприятий
В Улан-Удэ расскажут о волонтёрстве
В Улан-Удэ расскажут о волонтёрстве
Общество, 08.07.2022
Добровольцев столицы Бурятии приглашают на семинар
На всебурятскую «Алтаргану» поступило более 1000 заявок участников
На всебурятскую «Алтаргану» поступило более 1000 заявок участников
Общество, 08.07.2022
В Агинский округ приедут гости из Казахстана, Киргизии и Англии
В нацпарке на Байкале находят «приветы из прошлого»
В нацпарке на Байкале находят «приветы из прошлого»
Общество, 08.07.2022
В Иркутской области обнаружили предметы из бронзового века
В Бурятии пройдёт турнир «Эрын Гурбан Наадан»
В Бурятии пройдёт турнир «Эрын Гурбан Наадан»
Общество, 08.07.2022
«Три игры мужей» проведут в рамках освящения 41-метровой статуи Будды Арья-Бала
Монгольские учёные откопали дворец ильхана Хулагу
Монгольские учёные откопали дворец ильхана Хулагу
Общество, 08.07.2022
Его обнаружили на востоке Турции
В Иркутской области разрабатывается проект единой электронной карты
В Иркутской области разрабатывается проект единой электронной карты
Общество, 08.07.2022
В первую очередь она ориентирована на льготную категорию граждан
В Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
В Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»
Общество, 08.07.2022
В Заиграевском районе с 50-летием семейной жизни поздравили чету Горбик
Иркутянин завоевал гран-при на вокальном конкурсе в Нидерландах
Иркутянин завоевал гран-при на вокальном конкурсе в Нидерландах
Общество, 08.07.2022
Также он выиграл приз за лучшее оперное исполнение
В Бурятии почётных званий удостоены спортсмены и тренер
В Бурятии почётных званий удостоены спортсмены и тренер
Общество, 08.07.2022
В республике впервые появятся «заслуженные мастера спорта России» по стрельбе из арбалета
В Советском районе Улан-Удэ работает флюоропередвижная машина
В Советском районе Улан-Удэ работает флюоропередвижная машина
Общество, 08.07.2022
Горожан приглашают бесплатно пройти флюорографию
В Бурятии сельчане восстанавливают храм святителя Николая
В Бурятии сельчане восстанавливают храм святителя Николая
Общество, 08.07.2022
Продолжается возрождение храма в селе Цаган-Усун

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^