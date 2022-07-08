Добровольцев столицы Бурятии приглашают на семинар
21 июля в Улан-Удэ пройдёт городской летний семинар добровольцев «Делаем добро». Мероприятие проводится в целях популяризации и развития волонтёрского движения с участием школьников, студентов и работающей молодёжи.
Экспертами выступят приглашённые спикеры из ассоциации тренеров (г. Москва, г. Калининград) и эксперты из Улан-Удэ. На семинаре расскажут о трендах и направлениях развития корпоративного волонтёрства, о преимуществах участия в грантовых конкурсах, о патриотическом волонтёрстве для школьников и о событийном волонтёрстве, как технологии вовлечения студентов в системную волонтёрскую деятельность.
- Заявки принимаются до 19 июля в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ (ул. Павлова д. 1, каб. 4, тел. (3012) 43-60-42, e-mail: [email protected]), - сообщает пресс-служба ведомства.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ расскажут о волонтёрстве
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