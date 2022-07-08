Боксана из Бурятии вышла в финал универсиады

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спортсменка проведёт бой за золотую медаль сегодня, 8 июля



В Ульяновске с 3 по 15 июля проходит VIII всероссийская летняя универсиада. Финальные соревнования проводятся по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. В универсиаде участвуют около 1500 спортсменов, судей, а также почётных гостей.



Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Кристина Ткачёва вышла в финал универсиады. Турнир по боксу стартовал 5 июля.



7 июля, в полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма, Кристина Ткачёва победила ещё одну уроженку Бурятии Юлию Арефьеву, которая выступает за сборную Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.



Финальные поединки по боксу у женщин пройдут 8 июля с 18:00 по улан-удэнскому времени.

