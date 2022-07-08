Спортсменка проведёт бой за золотую медаль сегодня, 8 июля
В Ульяновске с 3 по 15 июля проходит VIII всероссийская летняя универсиада. Финальные соревнования проводятся по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. В универсиаде участвуют около 1500 спортсменов, судей, а также почётных гостей.
Спортсменка центра спортивной подготовки Бурятии Кристина Ткачёва вышла в финал универсиады. Турнир по боксу стартовал 5 июля.
7 июля, в полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма, Кристина Ткачёва победила ещё одну уроженку Бурятии Юлию Арефьеву, которая выступает за сборную Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Финальные поединки по боксу у женщин пройдут 8 июля с 18:00 по улан-удэнскому времени.
Боксана из Бурятии вышла в финал универсиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике впервые появятся «заслуженные мастера спорта России» по стрельбе из арбалета
Горожан приглашают бесплатно пройти флюорографию
Продолжается возрождение храма в селе Цаган-Усун
Чествование прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности
Спортсменка проведёт бой за золотую медаль сегодня, 8 июля
Отдыхающим в парках обещают приятные мелодии
За свалки и мытьё машин в водоёмах грозят штрафы, напомнили жителям
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Кижингинского района
Монгольский телеканал UBS проводит шоу «Быть или не быть»
Бурятстат привёл любопытную статистику ко Дню любви, семьи и верности
Четверо китайских студентов балета прошли в том числе проверку начальной военно-спортивной подготовки
Женщина за деньги прописывала людей в своей квартире
Специалисты пояснили, как выбирать и применять репелленты
Горожане уже вышаркивают декоративное покрытие
Зверьки взбираются на спину матери при намёке на опасность