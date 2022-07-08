Также в районе Элеватора закроют проезд для автомобилей
В Улан-Удэ временно отменят трамвайные маршруты № 1 и №5, сообщило МУП «Управление трамвая». Причина – капитальный ремонт трамвайных путей на перекрёстке проспект 50 лет Октября – ул. Гагарина.
Работы начнутся в ночь с 8 на 9 июля. В связи с этим с 8 июля будет закрыт проезд для автомобилей на этом участке дороги.
С 10 по 20 июля будет временно отменён маршрут № 1 и №5. Взамен введут маршрут № 1а, путь следования которого: «Элеватор» - ул. Ботаническая - пр. Строителей - «Центральный рынок» - «Элеватор» (кольцевое движение). Интервал движения – семь-девять минут.
Трамвайные маршруты №№ 2,4,7,8 будут следовать по маршрутам без изменений.
МУП «Управление трамвая» будет ремонтировать трамвайные пути своими силами, без привлечения подрядных организаций. Капитальный ремонт продлится до 24 июля.
В Улан-Удэ временно отменят два трамвайных маршрута
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