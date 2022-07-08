Специалисты подсчитали, сколько жителей Бурятии женятся по любви

Самой главной семейной ценностью, по мнению большинства жителей республики, является уважение



Жители Бурятии чаще всего женятся по любви, но в браке больше всего ценят уважение. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведённого Центром управления регионом (ЦУР).



Топ-3 причин вступления в брак в Бурятии возглавляет любовь: именно по этой причине поженились 57% опрошенных жителей. Стремление заботиться друг о друге мотивировало 30%. 19% объединили свои судьбы из-за желания жить вместе. Ожидание ребенка в рейтинге занимает четвёртое место: беременность стала причиной вступления в брак 16% всех опрошенных пользователей.



Из общего количества опрошенных 48% состоят в зарегистрированном браке, 18% не состоят, совместно проживают без заключения брака 14%.



При этом большинство респондентов считают, что мужчинам лучше жениться позже, а женщинам – выходить замуж раньше: оптимальным возрастом для вступления в первый брак для мужчин большинство участников опроса считают 25-29 лет (56%), а для женщин – 18-24 года (51%).



Как оказалось, подавляющее большинство опрошенных довольны семейной жизнью: 81% респондентов оценили отношения в своей семье как «хорошие» и «очень хорошие», 14% - как «средние» и всего 4 процента – как «плохие».



Самой главной семейной ценностью, по мнению 78% пользователей, является уважение. 76% участников больше всего в браке ценят доверие, 73% - верность, 70% - любовь.



- Что касается брачно-семейных установок, то на данный момент большое число участников опроса одобряет возрастание роли отца в воспитании детей (87%) и равное распределение семейных обязанностей между супругами (79%). 72% не против заключить брачный контракт. Быть чайлдфри в Бурятии, судя по опросу, непопулярно: отказ от рождения детей не одобряют 74% респондентов, - отмечает старший специалист по исследованиям ЦУР в Бурятии Лариса Чукреева.



Уже существующий брак, по мнению 24% пользователей, может укрепить проявление партнёрами понимания и поддержки по отношению друг к другу. «Нужно поговорить с партнером, обсудить какие у него виды на будущее, стараться сообща укреплять семью, выбрать совместный вектор развития», - комментирует свой выбор один из респондентов. 17% участников опроса считают, что нельзя недооценивать материальную составляющую. «Отсутствие денег разрушит любые отношения», «Стабильный семейный доход – уверенность в завтрашнем дне», - аргументируют они. Уважение, как способ укрепления отношений, выбрали 15%. «Терпение, уважение и вовремя закрытый рот» помогут не разбиться о быт семейной лодке, по мнению одной из участниц опроса.



Показательно, что более половины опрошенных довольны ощущением безопасности, которое обеспечивает им семейная жизнь (64%) и своими жилищными условиями (62%).



Также необходимо отметить популярность Дня семьи, любви и верности в республике. Большинство респондентов (89%) что-то знают или хотя бы слышали о нем, 59% одобряют празднование, 34% опрошенных считают его своим семейным праздником.



8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности, который приурочен к Дню памяти православных святых – князя Петра и его жены Февронии. Праздник является альтернативой зарубежному Дню Святого Валентина. В этот день принято дарить открытки с изображением ромашки – символа праздника, заключать браки. Некоторые ЗАГСы в День семьи, любви и верности даже отказываются регистрировать разводы.





