Зарядку проводят инструкторы по лечебной физкультуре
Улан-удэнцев приглашают присоединиться к утренним зарядкам, которые проходят на Центральном стадионе. Занятия проводятся во вторник и четверг с 8.00 утра (0+).
7 июля сотрудники республиканского врачебно-физкультурного диспансера начали рабочий день с утренней гимнастики.
Ровно в 8 часов в чаше Центрального стадиона раздались звуки ритмичной музыки. Инструктор по лечебной физкультуре Андрей Иванов подготовил комплекс упражнений, эффективных и доступных для людей любого возраста.
- Зарядка подразумевает набор простых упражнений, которые направлены на разогрев мышц и проработку суставов. Никаких чрезмерных нагрузок утренняя физкультура не содержит. А поэтому она не вызывает ощущения усталости или боли, - отметил Андрей Иванов.
Участники отметили, что 15 минут занятий под зажигательную музыку помогли проснуться, взбодриться и зарядили отличным настроением на весь день.
- Какая польза от зарядки? Физическая активность в утреннее время придаёт бодрость, улучшает физическую форму, повышает настроение, укрепляет силу воли, укрепляет здоровье. Разве этого мало? Приглашаем всех желающих присоединиться! – призывает минздрав Бурятии.
В Улан-Удэ проводят зарядки на Центральном стадионе
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