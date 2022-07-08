В Улан-Удэ «загорелось» здание Росгвардии

















В управлении Росгвардии по Бурятии прошли пожарно-тактические учения. Условный пожар произошёл в административном здании управления на улице Трубачеева в Улан-Удэ. В ходе учений были отработаны совместные действия пожарных и росгвардейцев по тушению пожара и эвакуации личного состава.- Согласно вводной, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на втором этаже здания. Личный состав отработал элементы эвакуации персонала и посетителей, материальных ценностей и служебной документации, а также применение первичных средств пожаротушения при ликвидации возгорания внутри административного здания. Также было проверено функционирование системы оповещения при пожаре, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Когда приехали пожарные, в здании, согласно вводной, было сильное задымление. Пожарные провели разведку, найдя и эвакуировав условно пострадавшего. Очаг возгорания, находившийся в кабинете на втором этаже, был ликвидирован.- Управление Росгвардии является социально значимым, режимным объектом. Такие занятия мы проводим регулярно. Отрабатываем действия личного состава, как пожарно-спасательных подразделений, так и личного состава войск национальной гвардии. Все действия были отработаны, слажены, оцениваются на «хорошо», - отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 3 майор внутренней службы Евгений Труш.