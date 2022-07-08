В деле разбиралась прокуратура
Улан-удэнка выявила факт неверного расчёта платы за отопление филиалом «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14». Женщина обратилась в прокуратуру.
Установлено, что многоквартирный жилой дом по улице Тулаева оснащён общедомовым прибором учёта тепловой энергии. Прибор введён в эксплуатацию по согласованию с ресурсоснабжающей организацией без составной части – расходомера на линии отопления.
- Заявительнице произведена корректировка размера платы за услугу отопления. Вопреки жилищному законодательству перерасчёт произведён без учёта показаний расходомера. Указанное привело к незаконному доначислению платы и образованию задолженности за отопление, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного района Улан-Удэ удовлетворил исковые требования прокурора района о признании расчёта корректировки платы за отопление не соответствующим законодательству, проведении перерасчёте.
Железнодорожный районный суд города данное решение оставил без изменения.
Жительница Улан-Удэ судилась из-за общедомового прибора учёта
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