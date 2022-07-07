В Бурятии два села едва не остались без воды

В поселениях, где хотят развивать массовый туризм, нет нормального водопровода



Жители села Турка Прибайкальского района Бурятии недавно столкнулись с острым дефицитом питьевых ресурсов. Водопровод в селе не работает должным образом, а с подвозом воды возникли непредвиденные трудности. В итоге над жителями возникла реальная угроза остаться без питьевой воды и без полива огородов.



Об этом и спартанских условиях жизни сельчан рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.



- В Турке провели водопровод, который работает кое-как – напора воды нет, сами колонки низкие, едва ведро поставить можно. С наступлением жаркой и сухой погоды уровень воды упал! Кроме того, водопровод не на всех улицах, на центральной улице Турки его нет, а там живут в основном пенсионеры. Прикажете бабушке 70-80 лет с тележкой за водой идти? А огороды? – возмущается сельчанка.



Недавно пришла новая беда – сельчанам ограничили подвоз питьевой воды.



Лишь после длительных обсуждений с местными властями туркинцы сумели продлить поставку воды ещё на две недели. При этом пришлось соглашаться оплачивать бензин самим.



- Уже никто не обращает внимание на проблемы жителей села, все заняты развитием туризма и подсчётом прибыли. И вот так в самой середине лета, при аномальной жаре, жители остались без подвоза питьевой воды! Вдруг, ни строго ни с сего, оказалось, что вода стала непригодной и не соответствует нормативам СЭС. Поэтому принято решение передать единственную водовозку в район. После длительных перепалок и убеждений нам оставили машину ещё на две недели, но без выделения средств на бензин. Мы, местные жители, скинулись на бензин и попросили водителя развозить нам воду. Но ведь - это не выход! – говорит местная жительница.



Жители Турки жалуются, что столкнулись с равнодушием к их проблемам.



- Воды нет, денег на бензин нет. Дозвониться до главы невозможно! – поделилась жительница.



Также в тяжёлом положении оказались жители туристического села Горячинск. В какой-то момент запасов воды у некоторых сельчан оставалось буквально на одно ведро.



- В Турке хоть худой водопровод сделали, а в Горячинске нет ни одной колонки! Колодцы, которые в советские времена служили источником для полива огородов, засыпаны! У большинства жителей оставалось по ведру воды на приготовление пищи, а огороды начинали сгорать. Это в других районах идёт дождь, а у нас уже месяц ни капли не упало. Люди живут в 21 веке на берегу Байкала, у всех есть интернет и многоканальное телевидение, а парадокс в том, что страдают от жажды, - рассказывают местные жители.



Уставшие от такой проблемы сельчане решили привлечь внимание республиканских СМИ и пригласили их на сельский сход. В день, когда они рассказали об этом властям, по странному совпадению проблему тут же решили. Подвоз воды в Турке и в Горячинске возобновили, найдя на это финансирование. «Продлен договор с Туркинским поселением по обеспечению населения водой. Направлены необходимые средства», - сообщила районная группа «Прибайкалье-инфо».



- Из 32 водоразборных колонок четыре не работают. Направили письмо в подрядную организацию по обследованию неработающих колонок, - прокомментировал глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.

