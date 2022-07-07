В Бурятии рассказали о ноу-хау «Голоса кочевников-2022»

Зрители смогут почувствовать себя настоящими звёздами и научиться играть на музыкальных инструментах
Как сообщал «Байкал-Daily», на музыкальном фестивале «Голос кочевников», который состоится 15 и 16 июля, будет три сцены под названиями «Солнце», «Луна» и «Звезда». И если первые две предназначены для приглашенных артистов, то третья – новинка для фестиваля. Об этом «Байкал-Daily» рассказал организатор всех действий в «Звезде» - Владимир Суранов, руководитель частной музыкальной школы «Сила Музыки».
- «Голос кочевников» - это прекрасное мероприятие для гостей республики, жителей. А если говорить с точки зрения людей, которые работают в музыкальной среде, то оно ещё и престижное. Особенно для многих молодых артистов, и не только нашего города, участие в этом фестивале – это хорошая заявка о себе. На фест ведь не всех берут, и для них это, так скажем, место под солнцем. Мы долго думали, чем могли бы быть полезными для этого фестиваля. Мы думаем, что люди, которые вдохновляются выступающими артистами, тоже хотят что-то попробовать. На такие мероприятия часто приходят много любителей, которые умеют петь, играть на чём-то, и мы решили сделать для них условия, чтобы они тоже могли показать себя. Плюс, это актив внутри фестиваля и это всегда здорово, - поделился Владимир Суранов.
Руководитель «Силы Музыки», вместе со своей командой и организаторами «Голоса кочевников» решили, что эта идея будет пользоваться спросом. В процессе подготовки «Звезды» они стали придумывать другие, дополнительные музыкальные активности. Владимир Суранов рассказал, что им захотелось попробовать музыкальные джемы.
- Джемы – это когда собираются музыканты из разных команд и вместе, без предварительной подготовки что-либо играют. Это интересно как шоу, а ещё это хорошо работает для того, чтобы музыканты друг у друга чему-то учились. Если музыканты друг с другом встречаются и хотят поделиться опытом, то просто поговорить – не достаточно. Очень полезно именно поиграть вместе, - объяснил руководитель «Силы Музыки».
Сцена «Звезда», в которой будет творить школа «Сила Музыки» - это огромный шатёр, в котором можно будет представить себя звездой, и выступить на глазах у всех там присутствующих с песнями, стихами или инструментальной композицией. «Открытый микрофон» будет работать в оба дня феста. Возраст выступающих не ограничен, стиль и жанр тоже. Зрители смогут показать собственное творчество, либо продекламировать уже известное, спеть каверы и насладиться искусством других выступающих гостей. Записаться на выступление можно уже сейчас, в сообществе музыкальной школы во «ВКонтакте», либо прийти и записаться на месте.
- Также мы делаем «Голосок кочевников». Ребята, которые у нас занимаются, в возрасте 7-11 лет, будут самостоятельно играть, без помощи взрослых людей. У них будет своя программа. Надеюсь, зрителям это будет интересно, - добавил Владимир Суранов.
Гостей фестиваля ждут и мастер-классы по игре на укулеле и барабанах. «Сила музыки» покажет, как правильно петь в разных жанрах и даже сочинять музыку. А профессиональные диджеи научат вас создавать крутые композиции. Стоимость занятия на месте будет 500 рублей.
- Мастер-классы будут часовыми, за это время на укулеле можно будет много чего показать, в отличии от гитары. На барабаны и в целом ритмику, может прийти вообще любой человек, потому что ритм – это сердце музыки. А диджеинг – это что-то новое, за час там тоже можно много чего понять. Практикующие, выступающие ди-джеи расскажут гостям несколько составляющих выступления, объяснит, как он играет, куда нажимать, как сделать любые эффекты, - пояснил директор музыкальной школы.
Музыкальный фестиваль «Голос кочевников» пройдёт 15 и 16 июля в туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района.
Возрастная категория 0 +
В Бурятии рассказали о ноу-хау «Голоса кочевников-2022»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она пригодится и опытным путешественникам, и новичкам
Команда республики выиграла домашний этап соревнований
Зрители смогут почувствовать себя настоящими звёздами и научиться играть на музыкальных инструментах
По результатам соревнований она выполнила норматив мастера спорта России по шахматам
Выпускники Буддийского университета успешно завершили своё обучение
Юбилей отметила участница трудового фронта из Заиграевского района
Мусоровозы больше не могут проехать по проблемной территории
Гидролог рассказала о прогнозах на весенне-летний паводок в регионе
Всего в проекте будет 41 город-участник.
Поздравления принимала Долгор Гылыкова
Наградила журналистов министр Соёлма Дагаева
Свалка на улице Тобольская образуется уже второй раз
Новая стоимость стала действовать с 1 июля
В столице Бурятии вручили медали «За особые успехи в учении»
Силы уже практически оставили альпинистов из Ирана