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В Улан-Удэ после ремонта теплотрассы автомобили застревают в песках

В Улан-Удэ после ремонта теплотрассы автомобили застревают в песках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мусоровозы больше не могут проехать по проблемной территории

В Улан-Удэ жители улицы Тобольская жалуются на «зыбучий» песок. По словам жителей, автомобили, которые заезжают во двор, буквально застревают в песках. Особенно так случается после проезда крупногабаритных машин, которые «разогревают» землю.

В итоге создаётся проблема с вывозом мусора на специальной технике.

Осложнения появились после капитального ремонта теплотрассы. Рабочие выкопали всю землю на территории двора, а после окончания работ оставили за собой неровную рыхлую поверхность.

- Осенью 2021 года, на улице Тобольская 19 и 21, проводили плановый ремонт теплотрассы. Во дворе всё перерыли. Планировку до сих пор не сделали. Поверхность двора стала рыхлой. Нам банально мусор даже не могут вывезти. Маленькая машина ещё проедет, а большой мусоровоз тут застрянет. Тут необходимо уплотнить грунт, желательно асфальтом, - рассказала представитель ТОСа «Любимый дворик» Александра.

7 июля для жильцов организовали собрание, на котором собрались представители администрации Октябрьского района, ОНФ, «ТГК-14», комбината по благоустройству и комитета городского хозяйства.

После того, как жители объяснили проблему, представители ТГК-14 обещали утрамбовать землю до конца июля. Однако они отметили, что асфальтировать двор пока не представляется возможным из-за песочного покрытия.

На этом проблемы не заканчиваются. Жильцы упомянули, что во время капитального ремонта теплотрассы песком засыпали пожарные гидранты двух соседних домов на Тобольской. Один колодец жители нашли, однако другой полностью «спрятался», что усложнит работу по тушению огня в случае пожара.

- Пожарный гидрант полностью закопан. Пожарные по прибытию на пожар не смогут его найти. Соответствующие службы дали нам много обещаний, чтобы они не «забылись», мы ещё дополним это всё документами, обращениями. К концу июля, согласно их обещаниям, информацию перепроверим, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Дмитрий Замолотских.


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