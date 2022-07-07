Минкультуры Бурятии на крыше библиотеки наградило журналистов













6 июля министерство культуры Бурятии озвучило имена победителей творческого конкурса среди СМИ и блогеров «Соёл» по итогам первого полугодия.- Мероприятий очень много. Конечно же, мы не можем обойтись без освещения, чтобы рассказать нашим жителям, что происходит, и анонсы новых мероприятий. Поэтому журналисты, СМИ – это наша большая-большая поддержка, - сказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Награждение состоялось на крыше обновлённой Национальной библиотеке, так что собравшие смогли полюбоваться прекрасными видами на город. Погода в этот вечер только радовала – не было ни изнуряющей жары, ни дождя.- Здесь такие виды на Селенгу! На крыше любимой Национальной библиотеки можно увидеть весь город, - отметил Соелма Дагаева.1. Евгения Жиравова, корреспондент, выпускающий редактор телекомпании «Ариг Ус».2. Ася Касьянова, редактор телерадиокомпании «Тивиком»;3. Чимита Дамдинова, корреспондент ГТРК «Бурятия»;4. Сергей Тучков, главный редактор телекомпания «АТВ»;5. Надежда Хлыстова, корреспондент телекомпании «МИР-Байкал».1. Дарима Дамбаева, корреспондент студии радиовещания ГТРК «Бурятия»;2. Гомбо Дарханов, радиоведущий, звукорежиссёр ООО «Радиоканал «Буряад ФМ».1. Лариса Ситник, корреспондент газеты «Номер один»;2. Александра Муромцева, журналист издательского дома «Информ Полис»;3. Антон Иршутов, корреспондент газеты «Бурятия»;4. Татьяна Никитина, главный редактор газеты «Новая Бурятия»;5. Василий Тараруев, корреспондент газеты «МК в Бурятии».1. Владимир Зинов, фотограф информационного агентства «Байкал-Daily»;2. Зоригто Дагбаев, фотограф газеты «МК в Бурятии»;3. Анастасия Шадрина, информационное агентство «Востоктелеинформ»;4. Дарина Холхоева, главный редактор сетевого издания «Ариг Ус online».1. Гунсыма Тудупова, продюсер телевидения и радиовещания ГТРК «Бурятия»;2. Гэрэлма Жигдылмеева, корреспондент телеканала «Буряад ТВ»;3. Будаева Арюухан, ведущая музыкальной передачи «Арюухан цаг» ООО «Радиоканал «Буряад ФМ»;4. Борис Балданов, корреспондент газеты «Буряад үнэн».1. Владимир Ламухин, волонтёр культуры, победитель конкурса «Событийный блог».2. Эльвира Цыбенова, волонтёр культуры, победитель конкурса «Событийный блог».