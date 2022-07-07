Минкультуры Бурятии на крыше библиотеки наградило журналистов

6 июля министерство культуры Бурятии озвучило имена победителей творческого конкурса среди СМИ и блогеров «Соёл» по итогам первого полугодия.
- Мероприятий очень много. Конечно же, мы не можем обойтись без освещения, чтобы рассказать нашим жителям, что происходит, и анонсы новых мероприятий. Поэтому журналисты, СМИ – это наша большая-большая поддержка, - сказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Награждение состоялось на крыше обновлённой Национальной библиотеке, так что собравшие смогли полюбоваться прекрасными видами на город. Погода в этот вечер только радовала – не было ни изнуряющей жары, ни дождя.
- Здесь такие виды на Селенгу! На крыше любимой Национальной библиотеки можно увидеть весь город, - отметил Соелма Дагаева.
Представляем список награждённых:
В номинации «Лучший телесюжет (или телепередача)»:
1. Евгения Жиравова, корреспондент, выпускающий редактор телекомпании «Ариг Ус».
2. Ася Касьянова, редактор телерадиокомпании «Тивиком»;
3. Чимита Дамдинова, корреспондент ГТРК «Бурятия»;
4. Сергей Тучков, главный редактор телекомпания «АТВ»;
5. Надежда Хлыстова, корреспондент телекомпании «МИР-Байкал».
В номинации «Лучший радиосюжет (или радиопередача)»:
1. Дарима Дамбаева, корреспондент студии радиовещания ГТРК «Бурятия»;
2. Гомбо Дарханов, радиоведущий, звукорежиссёр ООО «Радиоканал «Буряад ФМ».
В номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ»:
1. Лариса Ситник, корреспондент газеты «Номер один»;
2. Александра Муромцева, журналист издательского дома «Информ Полис»;
3. Антон Иршутов, корреспондент газеты «Бурятия»;
4. Татьяна Никитина, главный редактор газеты «Новая Бурятия»;
5. Василий Тараруев, корреспондент газеты «МК в Бурятии».
В номинации «Лучшая публикация (фоторепортаж) в Интернет-СМИ»:
1. Владимир Зинов, фотограф информационного агентства «Байкал-Daily»;
2. Зоригто Дагбаев, фотограф газеты «МК в Бурятии»;
3. Анастасия Шадрина, информационное агентство «Востоктелеинформ»;
4. Дарина Холхоева, главный редактор сетевого издания «Ариг Ус online».
В номинации «Лучший материал на бурятском языке»:
1. Гунсыма Тудупова, продюсер телевидения и радиовещания ГТРК «Бурятия»;
2. Гэрэлма Жигдылмеева, корреспондент телеканала «Буряад ТВ»;
3. Будаева Арюухан, ведущая музыкальной передачи «Арюухан цаг» ООО «Радиоканал «Буряад ФМ»;
4. Борис Балданов, корреспондент газеты «Буряад үнэн».
Номинация Лучший блогер:
1. Владимир Ламухин, волонтёр культуры, победитель конкурса «Событийный блог».
2. Эльвира Цыбенова, волонтёр культуры, победитель конкурса «Событийный блог».