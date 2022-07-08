В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза с дождём

Воздух прогреется до +29 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля по республике переменная облачность, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +16,+21.



В Улан-Удэ днём в окрестности возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+29.



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