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В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза с дождём

В окрестностях Улан-Удэ возможна гроза с дождём
Общество,  Фото:Байкал-Daily
Воздух прогреется до +29 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 июля по республике переменная облачность, утром местами туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +16,+21.

В Улан-Удэ днём в окрестности возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+29.
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