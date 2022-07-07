В Улан-Удэ пройдёт концерт «От сердца к сердцу»
17 июля в Улан-Удэ состоится концерт «От сердца к сердцу». В художественном музее имени Ц.С. Сампилова выступит тенор Максим Павлов, известный как «Душа Народа».
- Народная песня живёт в нём: в сердце, в памяти, в душе. Она стала определяющим вектором его авторского песенного творчества. Но самый важный дар, которым наградил Максима Бог – это его чистая, светлая, отзывчивая и добрая душа, - отзывается о Максиме Павлове известный музыкант России, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист России, профессор, композитор Виктор Захарченко.
На концерте можно будет услышать не только народные песни, романсы и песни советских композиторов в исполнении Максима Павлова, но также и народную артистку Республики Бурятия Ольгу Жигмитову. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 0+
В музее Бурятии выступит «Душа Народа»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители получат ценные призы
Региональный этап всероссийского конкурса состоится в начале августа
Они появятся в 11 населённых пунктах района
Электрическое освещение появится на протяжении 70 км
Объявлен график музыкального сопровождения в 5 парках
У ветерана до сих пор прекрасное чувство юмора
В поселениях, где хотят развивать массовый туризм, нет нормального водопровода
Она пригодится и опытным путешественникам, и новичкам
Команда республики выиграла домашний этап соревнований
Зрители смогут почувствовать себя настоящими звёздами и научиться играть на музыкальных инструментах
По результатам соревнований она выполнила норматив мастера спорта России по шахматам
Выпускники Буддийского университета успешно завершили своё обучение
Юбилей отметила участница трудового фронта из Заиграевского района
Мусоровозы больше не могут проехать по проблемной территории
Гидролог рассказала о прогнозах на весенне-летний паводок в регионе