В музее Бурятии выступит «Душа Народа»

В Улан-Удэ пройдёт концерт «От сердца к сердцу»



17 июля в Улан-Удэ состоится концерт «От сердца к сердцу». В художественном музее имени Ц.С. Сампилова выступит тенор Максим Павлов, известный как «Душа Народа».



- Народная песня живёт в нём: в сердце, в памяти, в душе. Она стала определяющим вектором его авторского песенного творчества. Но самый важный дар, которым наградил Максима Бог – это его чистая, светлая, отзывчивая и добрая душа, - отзывается о Максиме Павлове известный музыкант России, художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист России, профессор, композитор Виктор Захарченко.



На концерте можно будет услышать не только народные песни, романсы и песни советских композиторов в исполнении Максима Павлова, но также и народную артистку Республики Бурятия Ольгу Жигмитову. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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