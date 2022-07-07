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Жители Бурятии спасли иранцев от смерти в горах

Жители Бурятии спасли иранцев от смерти в горах
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма Бурятии
Силы уже практически оставили альпинистов из Ирана

В прошлом году жители Бурятии Александр Семёнов и Баир Батуев совершили восхождение на пик Коммунизма (7495м), пик Корженевской (7105м) и пик Ленина (7134м) в Таджикистане. Тогда они спасли жизни путешественникам из Ирана. Историю об этом на днях опубликовала республиканская федерация спортивного туризма.

К вечеру того дня погода начала портиться: пошёл снег и усилился ветер. Палатку бурятских альпинистов буквально разорвало на куски.

Рядом с ними тогда лагерь разбили иранцы. Наутро, когда Александр и Баир продолжили восхождение, их окрикнули. С трудом разобрав уносящие ветром фразы на ломаном английском, они поняли, что четверо из иностранных туристов не вернулись с склона.

Как назло, никакой связи с пропавшими не было. Однако вскоре чудом удалось связаться с иранцами, оставшимися наверху – нашлась рабочая рация. К счастью, люди оказались живы. Взяв горячее питьё и аптечку, Александр и Баир пошли за ними.

Иранцы проголодались, замёрзли, и у них не было сил. Сначала они вовсе не хотели спускаться, надеясь дождаться потепления. Но бурятские туристы с трудом их убедили, что медлить нельзя. «Продукты в лагере сильно на исходе, у нас их практически нет, газа у народа мало, у нас его уже нет, погода портится, выйти с гор можно только сегодня», - убеждали они.

Спуск был долгим и мучительным.

По дороге обессилевшие путешественники не раз отказывались идти. Поначалу ускорение придавали криками, но потом и они перестали действовать. Тогда спасители из Бурятии нашли один верный, хоть жёсткий способ.

- Баир отвёл их на 10 метров от тропы и показал им на аккуратно уложенные камни, поверх каких-то лохмотьев. Они не сразу поняли, что это. Тогда он объяснил им, что это тело польки, захороненное таким образом здесь давно, и таких тел сегодня может прибавиться, - рассказали в федерации спортивного туризма Бурятии.

Это подействовало. В итоге альпинисты сумели спуститься до лагеря, где их ждало горячее питьё и тёплые пуховики. В общей сложности спуск длился около 12-ти часов.

Иранские путешественники были очень благодарны спасшим их туристам из Бурятии. 
горы альпинисты

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