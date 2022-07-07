Артисты балета Бурятии выступят в Туве

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также в Кызыл приедут мастера балетного искусства из Японии и Киргизии



Концерты с участием звёзд балетного искусства из разных регионов России и стран мира пройдут в национальном музыкально-драматическом театре Тувы имени В. Кок-оола 8 и 9 июля. В культурном мероприятии примут участие артисты балета из Татарстана, Японии, Кыргызстана и Бурятии.



В концерте «Звёзды балета Азии» выступят такие мастера классического балета как Камилла Исмагилова (Татарстан), Саки Токусима (Япония), Тумен Санчат (Челябинск), Фарух Садыркулов (Кыргызстан), Алдар Болтанов (Бурятия), Александра Богданова (Бурятия) и Эрдэм Сандаков (Бурятия).



- В числе приглашённых мастеров балета будет также уроженец Тувы Субедей Дангыт, лауреат множества международных конкурсов балетного искусства. Одна из последних его наград – II премия XIV Московского международного конкурса артистов балета, - сообщает официальный портал Республики Тыва.



Возрастное ограничение 12+

