Также в Кызыл приедут мастера балетного искусства из Японии и Киргизии
Концерты с участием звёзд балетного искусства из разных регионов России и стран мира пройдут в национальном музыкально-драматическом театре Тувы имени В. Кок-оола 8 и 9 июля. В культурном мероприятии примут участие артисты балета из Татарстана, Японии, Кыргызстана и Бурятии.
В концерте «Звёзды балета Азии» выступят такие мастера классического балета как Камилла Исмагилова (Татарстан), Саки Токусима (Япония), Тумен Санчат (Челябинск), Фарух Садыркулов (Кыргызстан), Алдар Болтанов (Бурятия), Александра Богданова (Бурятия) и Эрдэм Сандаков (Бурятия).
- В числе приглашённых мастеров балета будет также уроженец Тувы Субедей Дангыт, лауреат множества международных конкурсов балетного искусства. Одна из последних его наград – II премия XIV Московского международного конкурса артистов балета, - сообщает официальный портал Республики Тыва.
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Артисты балета Бурятии выступят в Туве
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