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В Октябрьском районе Улан-Удэ приступят к повторному кошению

В Октябрьском районе Улан-Удэ приступят к повторному кошению
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Район получил на борьбу с травостоем 3,9 млн

С 15 июля в Октябрьском районе Улан-Удэ подрядчик приступит к повторному кошению магистральных улиц: Терешковой, Боевая, Бабушкина, пр. Строителей, Трубачеева, Ключевская и др.

Всего на сегодня скошено травы на площади порядка 200 тыс кв.м. Это по ул. Бабушкина, Аллее отцов в 112 мкр, от ТРЦ «Мёд» до 113 мкрн, ул. Калашникова, Жердева, Тулаева, Пищевая, Бульвар Карла Маркса, Геологическая, Тобольская, Сахьяновой, Мокрова, Дарханская, Зои Космодемьянской, 100-е кварталы, Солнечная, Больничная, Дальневосточная и др.

В этом году на борьбу с травостоем Октябрьскому району выделили более 3,9 млн. Должно быть скошено более 448 кв.м. Весной были заключены четыре контракта, экономия от торгов составила 313,7 тысяч рублей.

Работы по кошению продолжатся до конца всего сезона, сообщили в администрации города. 
трава

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