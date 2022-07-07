В Бурятии лютуют клещи

Зафиксирован пятикратный рост инфицированных клещей
Активность клещей в Бурятии увеличилась в два раза, сообщили республиканской инфекционной больнице.
По словам заместителя главного врача по лечебной работе инфекционной больницы Елены Сильченко, в этом году ситуация с клещевыми инфекция хуже, чем в предыдущие.
- По результатам исследований эпидемиологов отмечается повышенная активность клещей. По сравнению с прошлым годом их численность увеличилась в два раза. Кроме этого, отмечается пятикратный рост инфицированных клещей. Если раньше только 2 % клещей могли вызвать клещевой энцефалит, то в этом году – 10 %, - сообщила Елена Сильченко.
Соответственно, растёт число случаев заражений клещевым энцефалитом. За июнь в инфекционную больницу поступило столько больных, сколько за весь эпидсезон прошлого года.
Клещевые инфекции - достаточно серьёзные заболевания, особенно клещевой энцефалит. Это заболевание, которое может вызвать инвалидность или окончиться летальным исходом. При тяжёлой форме развиваются парезы (снижение силы мышц) и параличи.
- В этом году очень много таких форм, - отметила врач.
Кроме клещевого энцефалита, есть ещё и другие заболевания, которые передаются через присасывание клещей - это клещевой боррелиоз, риккетсиоз. Обычно они встречаются реже, но, в этом году также зарегистрированы.
- По нашим данным, из числа клещей, которые мы исследовали, наблюдается рост инфицированных клещей с редким вирусом, как анаплазмоз, эрлихиоз - доходит до 15 %. В прошлом году их количество не достигало одного процента, - отметила Елена Сильченко.
О мерах профилактики
Стопроцентной действующей профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация.
По словам медиков, вакцинированные пациенты не заболевают. Есть редкие случаи, когда при множественных укусах клеща развивается лёгкая форма без осложнений и последствий.
- Отметим, что сейчас уже поздно вакцинироваться, поэтому основной упор идёт на неспецифическую профилактику. Это закрытая одежда, использование репеллентов, самоосмотр после выхода из леса. Стоит отметить, что кусают не только в лесу, но и на дачных участках, кладбищах, в черте города и т.д., - предупреждают специалисты.
Жителей Бурятии призывают своевременно обращаться в медучреждения, чтобы не допустить негативных последствий. При лечении клещевого энцефалита важно успеть провести экстренную профилактику. Профилактика проводится в первые четыре дня после укуса, далее она уже неэффективна.
Если вы находитесь в пределах города или района, где есть медицинская организация, нужно обратиться в приёмное отделение. Медработник снимет клеща так, чтобы его не повредить для исследования на предмет заражения.
Если все же нет возможности обратиться в больницу, нужно попытаться снять клеща самостоятельно. Следует положить его в банку или коробку на смоченную вату, чтобы клещ не высох до исследования.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 4 июля, в Бурятии за медицинской помощью обратились 2964 человека, которых покусали клещи. В том числе пострадали 737 детей.
В Бурятии лютуют клещи
Общество, Фото:
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