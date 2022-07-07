Электрическое освещение появится на протяжении 70 км
Электрическое освещение появится на всей протяжённости автодороги Иркутск – Листвянка: осветят 70 километров трассы. Для двух участков уже готова проектная документация. Подрядная организация приступит к работам 11 июля.
В этом году электрическое освещение появится на участках с 29 по 33,2 и с 55,1 до 62,6 километр. Это подъезд к посёлку Бурдаковка и участок между посёлками Большая Речка и Никола. Их общая протяжённость составляет 11,7 км. Завершить их планируется к ноябрю. Параллельно с этим разрабатывается проектная документация для освещения остальных участков. Их общая протяжённость составляет 32 километра.
– Полное освещение автодороги Иркутск – Листвянка позволит снизить аварийность, уменьшить число случаев гибели и травмирования людей. В этом году на создание освещения на Байкальском тракте из областного бюджета направлено 34,3 млн рублей. В следующем году работы будут продолжены, – рассказала директор дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дороги Иркутской области Юлия Гордина.
В следующем году планируется начать реконструкцию участка Байкальского тракта с 21 по 29 километр с обустройством освещения. Затем будет проведено освещение участков дороги с 35,1 – 51,4 км и с 62,6 до 70,3 километра.
Сейчас освещение установлено на участках автодороги Иркутск – Листвянка, общей протяжённостью 18,7 километра. Это реконструированный участок с 8 до 21 километр и территории населённых пунктов Бурдаковка и Большая Речка, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области полностью осветят Байкальский тракт
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