Участники посоревнуются в пяти номинациях
Всероссийский фестиваль-конкурс «Волна Байкала» пройдёт в городе Слюдянка Иркутской области с 14 по 17 июля. Мероприятие состоится в 13-й раз, став уже традиционным.
- В начале своего существования фестиваль носил другое название «Сибирское мужское братство» и был ориентирован исключительно на представителей сильной половины человечества. Но девушки оказались настолько настойчивы и требовательны, что в программу пришлось добавить и прекрасный пол, украсив тем самым фестиваль. Сегодня география и возрастной разбег участников очень большой, но, как и прежде, основной целью фестиваля является развитие и укрепление связей между творческими людьми, выявление и поддержка талантливых коллективов и исполнителей, взаимообогащение исполнительского мастерства, — рассказала Жанна Шекера, директор ДК «Перевал».
Конкурс пройдёт по номинациям: «Хореография» (народный, современный, эстрадный танец, брейк-данс и другие), «Вокал» (эстрадный) — соло, дуэты-трио, ансамбли в четырёх возрастных категориях, «Инструментальная музыка» (соло, ансамбли), «Оригинальный жанр» (цирк, театр, художественное слово, театр мод и др.) и «Народный вокал».
В состав конкурсного жюри войдут профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Красноярска. Многолетним председателем жюри является арт-директор института современного искусства, певец, телеведущий, заслуженный артист России Андрей Билль (г. Москва).
Церемония открытия начнётся 14 июля в 17:00. В течение трёх дней в доме культуры «Перевал» участники будут соревноваться в мастерстве и талантах. Фестиваль завершится 17 июля большим гала-концертом, который, традиционно пройдёт на большой сцене на берегу озера Байкал. Об этом сообщает портал «Культура 38».
Возрастное ограничение 6+
На Байкале проведут всероссийский фестиваль-конкурс
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